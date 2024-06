Baricco, Gioele Dix, Manu Delago e taanti artisti a 'Asciano Suono Fest': il programma

Da Martedì 2 a Sabato 6 Luglio 2024 ritorna ad Asciano (Siena) “ASCIANO SUONO FESTIVAL”, giunto alla sua Terza Edizione.

Cinque giorni interamente dedicati al concetto di Suono, all’Ascolto e alla Natura, inseriti nella straordinaria cornice paesaggistica delle Crete Senesi di Asciano, seguiti da un evento straordinario venerdì 26 luglio, all’Anfiteatro delle Crete in Località Leonina.

Un cartellone internazionale creato da artisti che porteranno la loro unicità e la loro arte a dialogare con il Territorio delle Crete Senesi.

Dalle piazze in Asciano, alla Chiesa di San Francesco, agli Agriturismi nei dintorni, fino all’Anfiteatro delle Crete, il Festival si dipanerà tra diversi appuntamenti, con concerti all’alba, al tramonto, in prima serata e in tarda serata.

Come ogni anno ogni giornata avrà un tema sul quale gli artisti si confronteranno idealmente per mezzo della loro Arte.

GLI ARTISTI

Il magico hangdrum di Manu Delago, l’arpa celtica di Artuan Rebis all’alba, l’affascinante voce narrante di Alessandro Baricco impegnato nel suo concerto al tramonto tratto dal suo ultimo romanzo “Abel”, l’intelligente comicità di Gioele Dix, la passione flamenca di Niño Josele e la sua chitarra, la magica poesia dei più grandi cavallerizzi coreografi al mondo Camille e Manolo, il magico pianoforte di Cesare Picco in scena con OFI Orchestra Filarmonica Italiana, i suoni dal Sudamerica con il Quartetto Boa Viagem, la spiritualità e la forza del sax di Dimitri Grechi

Espinoza e del coro tutto al femminile Kastalia, la simpatia e il giovane entusiasmo di Alex Lorenzin e Federica Butera, sono gli speciali ingredienti di questa Terza Edizione di Asciano Suono Festival.

IL PROGRAMMA

L’inaugurazione avverrà martedì 2 luglio , giorno dedicato al Suono del Fuoco, con l’apertura del Festival e presentazione del programma ( 18.30 Piazza Garibaldi ) e con il concerto di Niño Josele ( ore 21.30 Chiesa di San Francesco - Ingresso 10€ )

A concludere ogni serata, Federica e Alex, giovani talenti in residenza artistica al Festival, porteranno in Piazza Garibaldi musica e ispirazioni per le nuove generazioni ( ore 23.00 Piazza Garibaldi - Ingresso libero ).

Mercoledì 3 luglio è il Suono del Viaggio e al tramonto il Coro Kastalia, un coro di sole donne dirette dal M°Eugenio Dalla Noce, ci accompagna in un percorso attraverso i capolavori della canzone nazionale e internazionale ( ore 19.45 Podere Alberese - Ingresso 10€ ), mentre per i Concerti sotto le Stelle in Piazza del Grano, i Boa Viagem Quartet ci conducono nell’energia sonora del Sud America ( ore 21.30 Piazza del Grano- Ingresso libero) .

Giovedì 4 luglio è il Suono del Sorriso e vede protagonisti due grandi incontri: il primo al tramonto con Manu Delago, uno dei maggiori interpreti mondiali di hangdrum ( ore 19.45 Agriturismo Poggio d’Arno - Ingresso 10€ ), mentre per Concerto sotto le Stelle, l’incontro con l’intelligenza e l’ironia dell’attore e regista Gioele Dix, in un racconto intimo e divertente tra parole e musica ( ore 21.30 Piazza del Grano- Ingresso libero ).

Venerdì 5 luglio è il Suono della Natura il tema conduttore della giornata e saranno proprio i centauri più famosi al mondo, Camille e Manolo, assieme ai loro cavalli a regalarci uno straordinario spettacolo al tramonto ( ore 19.45 luogo da definirsi ). Segue in serata, sul palco dedicato a Concerto sotto le Stelle lo spettacolo di Manu Delago & Mad About Lemon in concerto, dove la magia del suono dell’hangdrum amplifica la risonanza con la Natura ( ore 21.30 Piazza del Grano- Ingresso libero ).

Sabato 6 luglio il gran finale con il Suono della Meraviglia, iniziando dalle prime luci dell’alba, con l’incanto dell’arpa celtica di Arthuan Rebis ( ore 05.30, Agriturismo Poggio D’arto - Ingresso libero ), proseguendo con un'imperdibile performance per le vie di Asciano in pieno stile 'Theatre du Centaure' ( ore 12.00 Centro storico Asciano ).

La meraviglia poi si completa, come da tradizione, con il concerto finale che vede sul palco la collaborazione di diversi artisti guidati dal pianista e compositore Cesare Picco con il sassofonista Dimitri Grechi Espinoza e il quartetto d’archi OFI String Quartet ( ore 21.30 Chiesa di S.Francesco - Ingresso 10€ )

Il programma all’ANFITEATRO DELLE CRETE

Dopo il grande successo dell’inaugurazione del 2023 con un concerto dedicato a Ennio Morricone, quest’anno è stato creato un nuovo evento al tramonto nello straordinario scenario dell’Anfiteatro delle Crete: un grande appuntamento , sempre alla luce magica del tramonto, in pieno rispetto del magnifico spazio naturale.

Venerdì 26 luglio “ABEL CONCERTO” con Alessandro Baricco

Con il suo ultimo romanzo definito “western metafisico”, il grande scrittore propone un vero e proprio concerto accompagnato da tre speciali musicisti: Cesare Picco, Roberto Tarasco e Nicola Tescari.

La grande letteratura è qui proposta in un vero e proprio dialogo con la natura circostante, che richiama il concetto delle vaste praterie del West.

Gli eventi all’Anfiteatro delle Crete, non sono solo musica, ma esperienza del sentire e del suono nelle quali le persone sono immerse sin dal proprio arrivo, raggiungendo il luogo del concerto attraverso una passeggiata di mezz’ora, tra la natura delle crete.

Ognuno si potrà godere lo straordinario tramonto che spazia sino alle porte di Siena, seduto sull’erba godendo di un’esperienza collettiva unica.

ASCIANO SUONO FESTIVAL”, nato nel 2021 in collaborazione con il Comune di Asciano, e inserito nella straordinaria cornice paesaggistica delle Crete Senesi, è un progetto culturale concepito dal Direttore Artistico - il pianista e compositore Cesare Picco - attorno al concetto di Suono, Ascolto e Natura, nelle loro infinite declinazioni. La rassegna infatti esplora e percorre gli ambiti a esso correlati attraverso concerti diffusi in un territorio unico al mondo, tra suoni di strumenti musicali, di voci, di fiati, di corde o di percussioni arrivate da lontano.

“ASCIANO SUONO FESTIVAL” nasce dalla volontà del Comune di Asciano a sostegno della Cultura e del Territorio e si presenta con le parole del Sindaco Fabrizio Nucci:

“Credo fortemente che la cultura possa essere una grande fonte di energia per il nostro territorio, così ricco e fertile di bellezza e tradizione. Asciano Suono Festival si conferma, già al suo terzo anno, un appuntamento culturale amato sia dalla gente del luogo, che da persone venute da lontano. Attraverso la musica si sta creando un forte legame, fatto di rispetto e conoscenza, tra le migliaia di spettatori che frequentano il festival e il territorio delle Crete Senesi.”

“Il Suono genera il principio virtuoso dell’Ascolto - dichiara il Direttore Artistico Cesare Picco - e coglierne il messaggio immersi in uno scenario naturale unico al mondo come quello del Comune di Asciano, esorta a esplorare le meraviglie del mondo dentro e attorno a noi.”

Tutti i concerti serali in Piazza del Grano (3/4/5 luglio ore 21.30), i concerti in Piazza Garibaldi ( 2/3/4/5 ore 23.00) e all’alba (5 luglio ore 05.30 ) saranno a entrata libera fino a esaurimento posti, mentre gli spettacoli nella Chiesa di San Francesco (2 e 6 luglio ore 21.30) e i Concerti al Tramonto ( 3/4/5 luglio ore 19.45) saranno a pagamento 10 euro).

L’evento all’Anfiteatro delle Crete sarà a pagamento (26 luglio entrata ore 17.30 -Ingresso 25 euro )

(Acquisto biglietti: www.ascianosuonofestival.it)

“ASCIANO SUONO FESTIVAL” è organizzato e prodotto dal Comune di Asciano, Associazione Asciano Suoni Arti e Culture, OFI Orchestra Filarmonica Italiana, con la direzione artistica di Cesare Picco.

I Partner donatori del Festival sono Acquedotto del Fiora, BCC Banca Centro Toscana Umbria, Cava Terziani, Olio Nece, Sienambiente, Terrecablate, Treemme Rubinetterie.

L’evento si avvale inoltre del supporto tecnico di Pro Loco Asciano, Agriturismo Poggio D’Arno, Podere Alberese, Hotel La Pace di Asciano.

Tutto il calendario, le informazioni per il pubblico e i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale:

Di seguito il programma dettagliato

ASCIANO SUONO FESTIVAL 2024 - III Edizione

2 LUGLIO

IL SUONO DEL FUOCO

THE SOUND OF FIRE

18:45 INAUGURAZIONE FESTIVAL

Piazza Garibaldi

21:30 Concerto di Inaugurazione

NIÑO JOSELE

New Flamenco in concert

La stella del nuovo flamenco porta il fuoco e la passione della sua terra: l'Andalusia.

Chiesa di San Francesco - Ingresso: 10€

23:00 Giovani Artisti in Parole e Musica

FEDERICA & ALEX

Laboratorio creativo in residenza artistica

Giovani talenti condurranno il pubblico in un dialogo tra musica, arte e parole. Con diverse sorprese e ospiti ad affiancarli.

Piazza Garibaldi - Ingresso libero

3 LUGLIO

IL SUONO DEL VIAGGIO

THE SOUND OF THE JOURNEY

19:45 Concerto al Tramonto

CORO KASTALIA

Viaggio nella Canzone

La magia delle voci femminili per un viaggio tra i capolavori della canzone nazionale e internazionale. Direttore Eugenio Dalla Noce

Podere Alberese (Loc. Casabianca) Ingresso: 10€

21:30 Concerto sotto le Stelle

BOA VIAGEM QUARTET

Viaggio in Sud America

L'energia e i suoni di un territorio ricco di grande musica. Un concerto intenso sulle note della tradizione sud americana.

Piazza del Grano - Ingresso libero

23:00 Giovani Artisti in Parole e Musica

FEDERICA & ALEX

Laboratorio creativo in residenza artistica

Giovani talenti condurranno il pubblico in un dialogo tra musica, arte e parole. Con diverse sorprese e ospiti ad affiancarli.

Piazza Garibaldi - Ingresso libero

4 LUGLIO

IL SUONO DEL SORRISO

THE SOUND OF SMILE

19:45 Incontro al Tramonto

MANU DELAGO & MAD ABOUT LEMON

Uno speciale incontro intimo e musicale con uno dei maggiori

interpreti mondiali di handpan. Delago ha collaborato con artisti come di Björk, Anoushka Shankar, Ólafur Arnalds e molti altri.

Agriturismo Poggio d’Arno - Ingresso: 10€

21:30 Concerto sotto le Stelle

GIOELE DIX

Si Racconta

Uno degli attori e registi più amati dal pubblico si racconta tra aneddoti e ricordi, in uno speciale "tu per tu" divertente e poetico.

Piazza del Grano - Ingresso libero

23:00 Giovani Artisti in Parole e Musica

FEDERICA & ALEX

Laboratorio creativo in residenza artistica

Giovani talenti condurranno il pubblico in un dialogo tra musica, arte e parole. Con diverse sorprese e ospiti ad affiancarli.

Piazza Garibaldi - Ingresso libero

5 LUGLIO

IL SUONO DELLA NATURA

THE SOUND OF NATURE

19:45 Spettacolo al Tramonto

CAMILLE & MANOLO - Theatre du Centaure

"LES ÉCHAPÉES"

Sono i centauri più famosi al mondo e arrivano da Marsiglia per regalarci uno straordinario spettacolo al tramonto. Assieme ai loro cavalli creano momenti straordinari di poesia

e di fusione con la Natura.

Luogo da definire - Ingresso libero

21:30 Concerto sotto le Stelle

MANU DELAGO & MAD ABOUT LEMON

Con i brani tratti dall'album "Snow From Yesterday", il percussionista austriaco è affiancato in Piazza del Grano da tre cantanti e da un contrabbasso, per un concerto condotto dalla magia del suono dell’hangdrum.

Piazza del Grano - Ingresso libero

23:00 Giovani Artisti in Parole e Musica

FEDERICA & ALEX

Laboratorio creativo in residenza artistica

Giovani talenti condurranno il pubblico in un dialogo tra musica, arte e parole. Con diverse sorprese e ospiti ad affiancarli.

Piazza Garibaldi - Ingresso libero

6 LUGLIO

IL SUONO DELLA MERAVIGLIA

THE SOUND OF WONDER

05:30 Concerto all'Alba

ARTHUAN REBIS

Arpa, Arpa Celtica, Voce, Percussioni

Celebriamo l'arrivo del nuovo giorno con i magici suoni di questo polistrumentista, punta di riferimento del folk celtico e moderno.

Agriturismo Poggio D’Arno - Ingresso libero

12:00 Performance itinerante in Asciano

CAMILLE & MANOLO

Una performance da non perdere in pieno stile 'Theatre du Centaure' che avrà come scenografia il centro storico di Asciano.

Centro storico

21:30 Concerto Finale

CESARE PICCO, DIMITRI GRECHI ESPINOZA, OFI STRING QUARTET

Come da tradizione, il concerto finale vede sul palco la collaborazione di diversi artisti, uniti alla ricerca del suono della Meraviglia.

Chiesa di San Francesco - Ingresso: 10€

ANFITEATRO DELLE CRETE

Venerdì 26 luglio - ore 18.30 (entrata dalle 17.30)

ABEL CONCERTO

con

Alessandro Baricco, Cesare Picco, Roberto Tarasco e Nicola Tescari.

La grande letteratura proposta in un vero e proprio dialogo con la natura circostante, che richiama il concetto delle vaste praterie del West.

Ingresso 25 euro

Tutto il calendario, le informazioni per il pubblico e i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale:

Fonte: Ufficio Stampa - Asciano Suono Festival