La sindaca di Scandicci Claudia Sereni ha presentato la nuova Giunta

La Sindaca di Scandicci Claudia Sereni, proclamata lo scorso 11 giugno 2024 ottenendo il 55.81% dei voti, ha presentato la nuova Giunta. "Sono molto felice - ha dichiarato la Sindaca - in questi giorni ho fatto un grande lavoro di ricerca e incontro per dare a Scandicci una Giunta competente, fatta di persone disponibili a dare il meglio di sè al servizio della città. Sette persone con specifiche caratteristiche umane e professionali, che hanno scelto di stare al mio fianco mettendo davanti a tutto il servizio pubblico. La città imparerà a conoscerle e al più presto daremo vita a una serie di incontri e iniziative di conoscenza".

Di seguito gli Assessori e la ripartizione delle deleghe.

La prima cittadina, classe 1974, tiene per sé le competenze su Urbanistica, Cultura e Memoria, Città Metropolitana, Comunicazione e Partecipazione, Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro. La Sindaca alle ultime elezioni amministrative è stata sostenuta dal Partito Democratico che ha ottenuto il 37.53% dei voti, dalla Lista Civica Claudia Sereni Sindaca (7.67%), da Alleanza Verdi Sinistra (5.44%), dal Movimento 5 Stelle (4.63%) e da Azione -Siamo Europei (1.09%).

Al Vicesindaco Yuna Kashi Zadeh, classe 1988, Partito Democratico, le deleghe ai Rapporti con il Consiglio Comunale, Mobilità e Infrastrutture, Cooperazione e Relazioni Internazionali, Sociale e Società della Salute, Politiche per abitare, Fiera. Già Assessore nella Giunta del Sindaco Sandro Fallani con deleghe a Mobilità, Polizia Municipale, Sicurezza Urbana, Protezione civile, Servizi di Front office, Economato, Patrimonio ed Espropri, Caccia e pesca, Società partecipate e Politiche per la casa.

A Fiorenza Poli, classe 1973, Lista Civica Claudia Sereni Sindaca, deleghe a Pubblica Istruzione, Servizi Scolastici, Politiche giovanili e delle famiglie, Cultura della Legalità. Diplomata di Laurea in Lettere all'Università degli Studi di Firenze, tra le altre Istruttrice direttiva bibliotecaria alla BiblioteCaNova Isolotto, alla Biblioteca comunale delle Oblate a Firenze, alla Biblioteca comunale degli Intronati a Siena.

A Salvatore Saltarello, classe 1988, Lista Civica Claudia Sereni Sindaca, deleghe a Partecipate, Politiche e gestione dei rifiuti, Lavori pubblici, Promozione sportiva, Edilizia, Personale. Dal oltre 15 anni si occupa di consulenza aziendale per PMI, gestione del coordinamento del personale e ottimizzazione dei processi organizzativi. Esperto di negoziati, gestione rapporti bancari e finanza agevolata. Dal 2007 ha svolto attività di mediazione creditizia e consulenza aziendale lavorando per una multinazionale. Dal 2013 in Confartigianato imprese Firenze, dove ha ricoperto incarichi di responsabilità in ambito commerciale, finanziario e di rappresentanza sindacale.

A Lorenzo Tomassoli, classe 1977, Partito Democratico, deleghe a Protezione Civile, Bilancio e Fiscalità, Innovazione, Caccia e Pesca, Patrimonio e espropri. E' stato Esperto Tecnico - Membro commissione tecnica Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – IT.ALERT (sistema allertamento nazionale), Consulente Protezione Civile & ICT alla Provincia di Firenze, Responsabile Settore Smart Mobility ai Servizi alla Strada S.P.A.

A Federica Pacini, classe 1980, AVS, deleghe a Fundraising, Pari Opportunità, Affari Generali, legali e Relazioni con il pubblico. Già Assessora alle Politiche Sociali, Pari Opportunità, Sviluppo Economico e Commercio al Comune di Vaiano, Assistente amministrativo alle politiche comunitarie della Regione Toscana, Responsabile Posizione Organizzativa in Programmazione e Controllo presso la Direzione dell'Agenzia Regionale per l'Impiego alla Regione Toscana.

A Lorenzo Vignozzi, classe 1996, Movimento 5 Stelle, deleghe a Polizia Municipale, Sicurezza Urbana, Economato, Gara e contratti. Laurea Magistrale in Politica, Istituzioni e Mercati, Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" Università degli Studi di Firenze, è stato tra le altre Impiegato Amministrativo Contabile presso il Comune di Altopascio e funzionario contabile al Comune di Calenzano. Ha conseguito un master di secondo livello in management Pubblica Amministazione dall'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

A Saverio Mecca, classe 1952, Partito Democratico, deleghe a Parchi e Verde Urbano, Transizione Ecologica, Agricoltura e Biodiversità, Rigenerazione Urbana e prossimità, Formazione e Rapporti con l'Università, Agenda Urbana 2030. Architetto. Professore Emerito all'Università di Firenze. Già Preside di Facoltà e Direttore del Dipartimento di Architettura all'Università di Firenze.

La biografia della Sindaca Claudia Sereni

Classe 1974, laureata con 110 e lode all'Università degli Studi di Bologna (Facoltà di Lettere e Filosofia), ha conseguito un master in "Cultural Planning: esperto culturale per le imprese e la valorizzazione del territorio". E' stata prima Responsabile comunicazione ed eventi della Campagna elettorale di Sandro Fallani (2014) e poi Portavoce del Sindaco di Scandicci, responsabile Ufficio informazione e comunicazione del Comune di Scandicci. Dal 2019 Assessora alla Cultura, Turismo, Comunicazione e Promozione del Comune di Scandicci. Sereni diventa la terza donna Sindaca nella storia di Scandicci, dopo Eleonora Turziani Benveduti (dal 24 giugno 1951 al 1960 e prima donna Sindaco in Italia) e Mila Pieralli Malvezzi( dal 22 luglio 1980 al 1990). Sereni è, in assoluto, il tredicesimo Sindaco di Scandicci e succede a Sandro Fallani in carica dal 2014 al 2024.

Fonte: Comune di Scandicci