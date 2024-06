Net_Walking, “una passeggiata tra arte e natura” al parco della Rocca di Carmignano

«L’arte a contatto della natura. La natura del fare artistico che entra in relazione con la natura vera e propria». Nelle parole di Linda Berna Nasca ideatrice e organizzatrice con Anna Merendino si racchiude tutta la filosofia di Net_Walking, che si ripropone per la terza edizione giovedì 27 giugno a partire dalle ore 18 (ingresso libero; punto ristoro) al parco della Rocca (via del Castello, 1; bus navetta da piazza Matteotti e piazza della Chiesa), con il contributo del Comune e dei circoli Arci 11 Giugno di Carmignano e La Rinascita di Comeana.

“Una passeggiata tra arte e natura”, così recita infatti il sottotitolo dell’esposizione collettiva che riunisce 45 artisti che si manifestano con tutti i mezzi espressivi a loro congeniali: fotografia, fumetto, illustrazione, pittura, poesia visiva, video arte, street-Art, body-art, performance, estemporanee, installazioni site-specific, arti minori.

«Un’esplosione di linguaggi e di situazioni – sottolinea l’assessore alla Cultura Maria Cristina Monni – che siamo ben lieti di ospitare, diversi linguaggi contemporanei declinati in uno dei luoghi più belli e suggestivi di Carmignano».

Insieme alle opere dei 40 e più artisti, il programma prevede il succedersi di una serie di eventi: dalle ore 18, Armonia del caos, happening di Valentino Grassi; ore 19, Cantautorato rustico; ore 20, Traffic Gongi, esibizione live progressive e post-rock: Giulio Mordini e Samuele Conti chitarra elettrica, Matteo Alfani batteria; ore 21, Sacrarota, trio acustico: Alessandro "Alo" Gianni voce, Christian Paci, chitarra elettrica, Francesco Azzilli basso; ore 22, Ras Giaggio & The Jungle, concerto reggae: GianLuca Lisi aka, Ras Giaggio e Matteo Baldinotti aka Bongo Matteo voce, Nicola Manzari chitarra, Donato Cannone basso, Edoardo "Blondi" Masi, batteria, Swan Boccella tastiere; ore 23, Weedub, concerto reggae: Francesco Campanelli tastiere e voce, Massimiliano Orlandi basso, Nicola Manzani chitarra, Ligi Cintoli batteria.

Gli artisti della terza edizione di Net_Walking: Alessia Di Francesco, Sandro Capra, Diletta Lombardi e Martina Nanni, Cecilia Chiavistelli, Fiorella Noci, Matilde Marchi, Elena Giambenedetti, Yang Liu, Gabriele Giordano, Alessio Ceccatelli, Marco Caselli, Valentino Grassi, Tecla Biscardi, Tommaso Marchiani, Tiziano Gironi, Chiara Delli Noci – Eva, Jacopo Belli, Arianna Catini, Martina Malvasio e Daniela Lollio, Valentina Nuti, Cristina Bellini, Tommaso Brogini, Caterina Mari, Beatrice Calastrini, Livia Panichi, Enzo Lupo, Caterina Cocci, Teresa Paoletti, Matteo Ceccherini, Catia Massai, Laila Palmariello, Gloria Giacomelli, Giulia Pinzauti, Chiara Barile, Silvia Perrini, Francesca Ceccatelli, Natalia Borisova, Angela Crisafulli, Caterina Romei, Cristina Agolino Carillo.