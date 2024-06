Nomina Andreoni alla CRI regionale, soddisfazione di Giani

"Per Lorenzo Andreoni ho affetto e stima. Per questo sono più che mai lieto della sua nomina a presidente del Comitato regionale della Croce Rossa Italiana”. A dirlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha espresso la sua soddisfazione per l’incarico conferito nei giorni scorsi dalla CRI di Firenze all’imprenditore 47enne, giornalista pubblicista, esperto di storia della medicina e di protezione civile, già Presidente del Comitato fiorentino della Croce Rossa dal 2016 al 2024.

“Conosco Andreoni da tempo – ha aggiunto Giani - ed ho sempre apprezzato le sue qualità manageriali e il suo impegno. Sono certo che a livello regionale proseguirà l’ottimo lavoro svolto fino adesso con il Comitato di Firenze”.