Piove ma si ride lo stesso: tutto esaurito a Comicopoli

Comicopoli si conferma un successo da tutto esaurito, nonostante la pioggia abbia costretto gli organizzatori ad annullare la terza serata del festival. Un programma con artisti straordinari, la direzione artistica di Katia Beni, la cornice del delizioso borgo di Montopoli in Val d’Arno, ecco gli ingredienti che hanno funzionato, rendendo questa terza edizione un successo enorme. Sold out per tutti gli spettacoli, anche quelli dell’ultima serata che, purtroppo, non si è potuta svolgere a causa del maltempo, con un’affluenza che continua a crescere.

La terza edizione di Comicopoli, il festival della comicità per la direzione artistica di Katia Beni in partnership con Antonella Moretti, presidente di START.TIP e Marco Bonciolini, presidente di Eliopoli, si conferma quindi un appuntamento trascinante e riuscito dell’estate montopolese e non solo. Obiettivo principale: offrire spettacoli in grado di mostrare i vari linguaggi della comicità, da i giovani talenti emergenti come Jonathan Canini, ai maestri della comicità come Paolo Rossi e Paolo Migone, passando per i colori della comicità della versatile Lucia Ocone. Ale & Franz e la Banda Osiris, fermati dal maltempo, proveranno invece ad essere a Comicopoli nel 2025. Successo e novità di questa terza edizione il giallo comico, messo in scena dalla compagnia Passepartout, sul terzo palco del festival, che ha fatto il tutto esaurito ogni sera.

Anche quest’anno i clown dottori della cooperativa sociale Chez nous… le cirque! hanno fornito nasi rossi da clown da far indossare a chiunque, il ricavato è stato destinato ai progetti di clownterapia nei reparti pediatrici degli ospedali del territorio. C’è stato spazio anche per temi importanti come i diritti civili, la Pace, l’accoglienza, il contrasto all’odio e alla violenza di genere, grazie all’adesione di Emergency e ai presidi de Il Bosco di Archimede, del Centro Antiviolenza Frida Kalho, di Toscana Pride, Coming Out Aps e Il Melo del Monte.

“Siamo soddisfatti perché la comicità ha invaso piazze, giardini, vicoli e terrazze del borgo, offrendo un’occasione di convivialità all’insegna del sorriso e del divertimento Il maltempo ci ha impedito di portare in scena gli spettacoli della terza serata ma siamo già al lavoro per cercare di riconfermarli nella prossima edizione - commentano gli organizzatori -. Dobbiamo dire grazie al Comune di Montopoli in Val d’Arno e al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani che hanno creduto in questo progetto. Un grazie speciale ai tecnici coordinati dalla direttrice Alice Mollica, al Service tecnico 4 Cantieri, alle associazioni del territorio, alla compagnia Passe-partout che con il red carpet e lo spettacolo sul terzo palco sono stati degli eccellenti padroni di casa, e alla Pro Loco di Montopoli, persone straordinarie che ci hanno dato una grande mano i tutti gli aspetti logistici. Un grazie di cuore anche al gruppo della comunicazione, all’ufficio stampa Federica Antonelli e alla social media manager Giulia Liberati, oltre agli esercenti, alle attività commerciali, agli sponsor (Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Conad, Mov Conad di Montopoli,

Carrozzeria di Gianni e Power Gym.), e infine ai cittadini e alle cittadine che hanno accolto, con il sorriso, ancora una volta, questa pacifica invasione del centro storico”.

“Grazie agli organizzatori di Comicopoli per la buona riuscita dell’iniziativa, grazie alla Pro Loco e alla Pubblica Assistenza, ai loro presidenti e ai tanti volontari e alle tante volontarie che hanno lavorato senza sosta affinché tutto andasse per il meglio – commenta la sindaca di Montopoli in Val d’Arno, Linda Vanni -. Grazie agli sponsor che hanno permesso un cartellone ricco di artisti di portata nazionale e alla nostra polizia municipale per il servizio svolto. Peccato che il tempo non è stato clemente per la giornata di domenica. Siamo proiettati e carichi per la prossima edizione per fare in modo che Comicopoli diventi sempre più un evento caratterizzante dell’estate montopolese, capace di richiamare pubblico anche da oltre provincia”.

Fonte: Ufficio stampa