Rete Pace e Giustizia in Medio Oriente: "I Consigli Comunali del Fiorentino riconoscano la Palestina"

Un Ordine del Giorno da far approvare nei Consigli Comunali di tutti i Comuni della Città Metropolitana di Firenze per chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina. E' questa la proposta che arriva dalle oltre 80 organizzazioni della Rete Pace e Giustizia in Medio Oriente, inviata in questi giorni a tutti i Consigli Comunali dell'area fiorentina.

“Quanto sta accadendo da oltre otto mesi in Medio Oriente chiama tutte e tutti al dovere di mettere in atto ogni strategia necessaria per opporsi alla crescente violenza che si sta perpetrando sulla popolazione e di schierarsi senza indugi con le vittime civili – scrivono i promotori della Rete Pace e Giustizia in Medio Oriente - La guerra sta devastando Gaza con un bilancio di vittime civili che ha raggiunto livelli mai visti. La popolazione civile sta vivendo una situazione catastrofica con quasi due milioni di persone che sono state sfollate più volte e che versano in una situazione di precarietà insostenibile. Inoltre, in questi giorni si susseguono le minacce di espansione regionale del conflitto”.

Il mondo associativo del territorio fiorentino fin da subito si è mobilitato per chiedere l'immediato cessate il fuoco ed oggi ribadisce con questa iniziativa il proprio impegno per costruire un contesto negoziale che possa portare ad una Pace equa e duratura.

Nello specifico l'OdG proposto chiede ai Consigli Comunali di impegnarsi in tre precise richieste al Governo italiano, ovvero quella di riconoscere a tutti gli effetti lo Stato di Palestina come entità sovrana, nei confini precedenti all’occupazione del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa, ad agire in sede ONU per un immediato riconoscimento dello Stato di Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite, per permettere alla Palestina e a Israele di negoziare direttamente in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e piena sovranità e ad impiegare tutti gli strumenti politici, diplomatici e di Diritto Internazionale per fermare la colonizzazione e l’annessione dei Territori Occupati Palestinesi.

L'ordine del Giorno proposto impegna inoltre i Sindaci di farsi interpreti di tali istanze e ad attivarsi verso gli altri Sindaci ed Amministrazioni della Città Metropolitana di Firenze per concordare un'azione comune di sensibilizzazione delle rappresentanze politiche parlamentari.

La richiesta è stata recapitata a tutti i Consigli Comunali della provincia di Firenze che potranno adottarla e portarla in aula già dalle prossime sedute.

Qui l'elenco completo delle associazioni aderenti alla Rete firmatarie dell'appello e promotrici dell'iniziativa → https://www.arcifirenze.it/news/pace-e-giustizia/