Espansione Piaggio a Pontedera, Galletti (M5): "Per i sindacati mancano riscontri, chiediamo tavolo"

La Presidente del gruppo Movimento 5 Stelle Toscana, Irene Galletti, ha annunciato la presentazione di un'interrogazione in Consiglio Regionale riguardante il Piano di Sviluppo dello stabilimento Piaggio di Pontedera.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato un Contratto di sviluppo proposto dal Gruppo Piaggio, che prevede un investimento di circa 112 milioni di euro. Questo progetto, denominato E-Mobility, si concentra sull'introduzione di una nuova linea di motori elettrici per veicoli a zero emissioni e su cinque progetti di ricerca e sviluppo su componenti e sistemi per veicoli elettrici. Il Ministero ha stanziato oltre 38 milioni di euro in agevolazioni, riconoscendo l'importanza di ridurre la dipendenza dalle forniture asiatiche e di promuovere una produzione più sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico.

Questa iniziativa segue l'accordo tra Piaggio e Foton Motor Group per sviluppare una nuova gamma di Porter a propulsione elettrica, con produzione prevista a Pontedera e distribuzione nei principali Paesi europei entro fine 2024. Tuttavia, alcune organizzazioni sindacali hanno espresso preoccupazione per la mancanza di riscontri concreti sui piani di sviluppo. Attualmente, le linee di assemblaggio risultano in gran parte ferme e si registrano esuberi di personale.

"I lavoratori e le loro famiglie meritano chiarezza sul futuro dello stabilimento di Pontedera," ha dichiarato Irene Galletti. "Non possiamo accettare che gli impegni presi rimangano solo sulla carta. È fondamentale che gli investimenti promessi si traducano in reali benefici per il territorio e per i lavoratori. Per questo motivo, chiediamo con forza la convocazione di un tavolo di verifica e informazione con la partecipazione di rappresentanti dell'azienda, del Ministero, della Regione e delle sigle sindacali. Vogliamo risposte chiare sulle fasi del progetto e sulle misure di tutela e riqualificazione dei lavoratori coinvolti."

Galletti ha sottolineato l'importanza di un approccio trasparente e responsabile da parte di tutte le parti coinvolte. "Il Movimento 5 Stelle non permetterà che i lavoratori di Pontedera vengano lasciati senza certezze. Vigileremo affinché gli investimenti nel settore dell'e-mobility portino a un reale sviluppo economico e occupazionale per la nostra regione. È in gioco il futuro di molte famiglie e la credibilità delle istituzioni", conclude Galletti.

Fonte: MoVimento 5 Stelle Toscana