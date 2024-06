Buongiorno oggi ringrazio Carlo per questa ricetta molto gustosa e profumata: fusilli con alici con olio aromatizzato al finocchietto. Carlo ogni tanto cucina per la sua famiglia e questo è un piatto che è piaciuto molto.

L'olio aromatizzato lo potete preparare in anticipo così il suo aroma sarà più fragrante e intenso.

La pasta potete utilizzare quella che più vi piace o che avete in casa.

Fusilli con alici con olio aromatizzato al finocchietto

Ingredienti per 4 persone

320 gr di Fusilli

12 filetti di alici sott’olio

150 gr di finocchietto selvatico

80 ml di olio di semi

Mollica di pane possibilmente raffermo

1 spicchio di aglio

Olio extravergine di oliva

Sale q.b.

Preparazione

Iniziamo a preparare l’olio aromatizzato al finocchietto, lavate bene l’erba aromatica e frullate con olio extravergine di oliva versato a filo. Setacciate il finocchietto con colino a maglie molto fini e tenete da parte l’olio ottenuto. In abbondante acqua salata cuocete i fusilli per il tempo indicato sulla confezione. Nel frattempo in una padella mettete un po’ di olio e i filetti di alici e fateli sciogliere per qualche minuto a fiamma bassa. In un’altra padella, versate ancora un po’ di olio, aggiungete uno spicchio di aglio schiacciato e la mollica di pane sbriciolata, tostatela fino a renderla dorata in maniera uniforme. Scolate la pasta conservando un po’ di acqua di cottura. Mettete i fusilli nella padella con le alici. Aggiungete un paio di mestoli di acqua di cottura e mantecate fino a renderla cremosa. Servite con olio dal finocchietto, mollica tostata e qualche filetto di alice a piacere.

Carlo

