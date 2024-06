Muore Rita Frosini Faggi, fu assessore a Prato

Rita Frosini Faggi, ex assessore ai Servizi Sociali, Pari Opportunità e Pubblica Istruzione di Prato, è morta a 85 anni. Nota per il suo impegno sociale e politico, aveva collaborato dal 1999 al 2004 nella giunta del sindaco Fabrizio Mattei e aveva contribuito a numerosi progetti educativi per l'inclusione dei ragazzi con disabilità. Era nipote della fondatrice dell'Istituto Opera Santa Rita, che assiste ragazzi con gravi problemi. Il sindaco Ilaria Bugetti ha espresso profondo cordoglio, ricordando Frosini come un punto di riferimento e una cara amica. La camera ardente sarà allestita il 29 giugno nel Salone Consiliare del Comune di Prato, e i funerali si terranno alle 15 nella chiesa di San Bartolomeo.