Ex Gkn, Mazzeo riceve delegazione lavoratori Stellantis di Melfi

Il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha ricevuto questa mattina, venerdì 28 giugno, a palazzo del Pegaso, una delegazione dei lavoratori di Stellantis di Melfi. L’incontro, come hanno spiegato i rappresentanti della delegazione, nasce da iniziativa spontanea di lavoratrici e lavoratori della Basilicata a testimonianza di come la vertenza ex Gkn abbia assunto connotazioni ormai nazionali e in forza di un elemento di relazione diretta che lega queste fabbriche, dal momento che la Gkn era parte dell'indotto Stellantis: preparava semiassi, prevalentemente proprio per lo stabilimento Stellantis di Melfi.

Della delegazione ricevuta questa mattina a palazzo del Pegaso faceva parte anche Giovanni Barozzino, operaio metalmeccanico della Stellantis di Melfi, che è stato senatore della Repubblica nella XVII legislatura, dal 2013 al 2018. Per la ex Gkn ha partecipato Dario Salvetti. Presenti anche Augustin Breda, della Fiom nazionale, e i sindaci di Melfi, Giuseppe Maglione, e di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri.

Al centro del confronto, il tema del lavoro, in particolare nel settore dell’automotive, che necessita di una politica industriale capace di affrontare la necessaria transizione energetica senza prescindere dalla salvaguardia dei posti di lavoro, tenendo insieme gli aspetti produttivi, occupazionali e salariali. È stata rilevata la necessità che tutti gli attori facciano la loro parte, a cominciare dal Governo nazionale, al quale viene chiesto con forza il commissariamento di Qf, l’attuale azienda ora in liquidazione, che ha rilevato la Gkn. I lavoratori della delegazione Stellantis di Melfi, hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa legislativa della Toscana, con l’avvio in commissione dell’iter di una proposta di legge regionale sui consorzi di sviluppo industriale.

“Ho ricevuto con piacere la delegazione per il mio legame anche personale con Melfi – dichiara il presidente Mazzeo – e ho confermato nuovamente l’impegno a fare tutto il possibile, come sempre fatto, per velocizzare l'iter della legge regionale sui consorzi di sviluppo industriale, che abbiamo già avviato in Consiglio regionale”.