Boxe Mugello: spettacolo durante la sfida tra Alex Ferramosca e Yacouba Said

Promesse di spettacolo e di agonismo che hanno contraddistinto tutti e gli otto combattimenti.

Iniziamo dal match clou, quello tra il pugile professionista della Boxe Mugello, Alex Ferramosca, e Yacouba Said atleta dell'ASD Ruffini Team nella categoria di peso dei Supergallo (56 kg). Due boxeur presentatisi sul quadrato alla ricerca di conferme delle precedenti ottime prestazioni. Dopo una prima fase di studio, dalla metà della seconda ripresa è venuto fuori Ferramosca che ha fatto valere la migliore tecnica e anche una forma fisica eccellente. Alla terza ripresa Said ha subìto anche un conteggio a seguito di un atterramento su un perfetto sinistro del pugile che combatte per i colori della società mugellana. Vittoria ai punti, quindi, per Ferramosca che archivia così la sesta vittoria da professionista in sette incontri.

Nel sottoclou bilancio in chiaroscuro per i pugili dilettanti mugellani con una bella vittoria ai punti per Francesco Marino (contro Rayen Ben Anmar), un ottimo pari di Lorenzo Scarcella (contro Tommaso Fanfaroni) e tre sconfitte: Angelo Caponio contro Mohamed Ali Ayat, Michael Luo contro Alessandro Chianucci e Diego Calvani contro Matteo Marchis.

I prossimi due appuntamenti per gli atleti del sodalizio borghigiano saranno a luglio: il 19 in terra pratese, a Montepiano, e il 27 a Marradi dove tornerà per il suo nono incontro da professionista Leonardo Sarti che cercherà anche la nona vittoria.

Fonte: Ufficio Stampa