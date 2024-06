Keu, Galletti (M5S) chiede intervento della task force

La Consigliera regionale e Presidente M5S Irene Galletti ha presentato un'interrogazione formale alla Giunta regionale riguardante l'inquinamento da Keu, sottolineando la necessità di un intervento immediato da parte del Sistema Regionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SRPS) per proteggere la salute dei cittadini e l'ambiente.

Nel testo protocollato, la Consigliera Galletti ha spiegato che il SRPS, una task force tecnico-scientifica regionale, è incaricato di compiti cruciali come la sorveglianza epidemiologica, la gestione delle problematiche sanitarie ambientali e la realizzazione di campagne di bio-monitoraggio umano e ambientale. "Il SRPS è l'organismo designato per intervenire in situazioni di criticità ambientale come quella attuale, causata dagli sversamenti delle terre inquinate delle concerie. Rispetto a questo tema, la situazione in Toscana è estremamente preoccupante, soprattutto nelle province di Pisa, Firenze e Arezzo, e richiede un intervento deciso e trasparente da parte delle autorità regionali. Il SRPS ha le competenze e le risorse per affrontare questa crisi, e i cittadini hanno il diritto di sapere quali azioni sono state già intraprese per proteggere la loro salute e l'ambiente. È necessaria una rassicurazione formale che la Regione non è rimasta passiva in questa vicenda, e questa interrogazione offre alla Giunta Regionale l'opportunità di rendere pubbliche le azioni intraprese a tutela di tutti", ha concluso Galletti.

Fonte: Movimento 5 Stelle Toscana