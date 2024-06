Un'ambulanza per il Burkina grazie alla Misericordia di San Miniato

Si è tenuta stamani sabato 29 giugno a San Miniato presso la sede della Misericordia, la cerimonia ufficiale di donazione di un'ambulanza per il Burkina Faso in Africa alla presenza dei volontari della Misericordia, del Movimento Shalom e dei cittadini presenti. Sono intervenuti don Andrea Cristiani iniziatore del Movimento, Marco Micheletti Governatore della Misericordia, Il vice presidente di Shalom Sarjo Tourray, il Sindaco di San Miniato Simone Giglioli, e Akille Kafando in rappresentanza di Shalom Burkina. Erano presenti anche il coordinatore zonale delle Misericordie e il comandante dell’Arma dei Carabinieri.

L’ambulanza che nel mese di agosto sarà spedita nel paese del sahel, con un container, andrà a servire il carcere minorile di Ouagadougou che è in una situazione sanitaria estremamente precaria e senza nessun mezzo di soccorso. Il paese dove Shalom è presente da quarant’anni, operando per la formazione e il lavoro, vive un periodo particolarmente difficile a causa del terrorismo che accentua ancora di più la povertà già endemica a causa della mancanza di acqua, di scuole e di presidi medici.

Un ringraziamento alla ditta Valiani di S. Croce sull’Arno che come sempre è a fianco di Shalom per la revisione e la riparazione dei mezzi che vengono inviati nei paesi più poveri del mondo e a Luciano Campinoti, volontario e tecnico idrico che da sempre insieme all’ing. Gozzini segue il progetto Acqua per il Burkina e che si è adoperato e seguirà la spedizione e la consegna del mezzo in Africa.

Prima della partenza per l’Africa l’ambulanza farà tappa il 13 Luglio a Fucecchio per la festa “Fratelli tutti”.

Fonte: Misericordia San Miniato