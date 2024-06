Proseguono anche a luglio le iniziative di "Camminando il Montalbano"

A luglio proseguono le passeggiate ed escursioni di Camminando il Montalbano, ormai diventate un appuntamento tradizionale per scoprire e vivere la bellezza e la storia del nostro territorio nella tranquillità della natura.

Le escursioni, organizzate dall’Ufficio Turistico di San Baronto-Lamporecchio e dal Comune di Lamporecchio, continuano con appuntamenti settimanali in gruppi di massimo 30 persone con prenotazione. Tutte le visite guidate sono gratuite e vengono tenute sia in italiano che in inglese dalla guida ambientale Michela Del Negro.

Giovedì 4 luglio alle 17.00, partendo dal borgo di Porciano il gruppo si incamminerà verso il sentiero de Le Gorgole per poi proseguire verso Poggio alla Baghera e tornare a Porciano dove sarà possibile visitare la Chiesa di San Giorgio.

Giovedì 11 luglio alle 9.00 la passeggiata ha inizio dalla zona dei Centocampi tra Lamporecchio e Larciano per poi incamminarsi in via Bufignano in ascesa verso il borgo medievale di Larciano Castello, fortificazione utilizzata dai pistoiesi nel medioevo come torre di avvistamento, per poi ridiscendere da via Ciri con un percorso ad anello al punto di partenza.

Giovedì 18 luglio alle 9.00 dopo una visita della chiesa e della suggestiva cripta romanica di San Baronto, la nostra guida vi condurrà a scoprire alcuni degli scorci panoramici più suggestivi della nostra collina.

Giovedì 25 luglio alle 9.00 la passeggiata prende il via da Lamporecchio percorrendo sentieri circondati da oliveti e vigne per poi fare tappa all’azienda agricola Forrà Pruno, produttrice di olio, ortaggi, frutta e sede di un piccolo laboratorio di trasformazione per la produzione di confetture, succhi di frutta e salse. Dopo la visita la passeggiata prosegue per tornare al punto di partenza.

Per partecipare alle visite guidate è necessario PRENOTARE ai seguenti contatti:

Ufficio turistico di San Baronto 0573 766472

Email a turismo@comune.lamporecchio.pt.it

Fonte: Ufficio Stampa