Alberghi inadeguati per la Federazione, 'saltano' le finali del campionato libico in Toscana

Niente campionato libico in Toscana? Secondo il Corriere Fiorentino le finali del campionato si disputeranno infatti nella regione Lazio. Nonostante la Federazione libica stia ancora cercando impianti adeguati, le partite originariamente programmate al Viola Park, al Castellani di Empoli e al Garibaldi di Pisa non si terranno. Come spiegato dal giornalista Morad Dakhil dell'emittente libica Wasat Tv, la decisione è stata cambiata perché gli hotel offerti a Campi Bisenzio, Montecatini Terme e Pisa non sono stati considerati soddisfacenti, poiché avrebbero obbligato i club a dividersi invece di avere strutture indipendenti. Inoltre, nel Lazio alcune strutture non sono disponibili perché le squadre rifiutano di giocare su campi in erba sintetica.