Sciopero a Fondazione Sistema Toscana, Filcams-Cgil: "La Regione ora convochi tavolo"

Fondazione Sistema Toscana (società in house di Regione Toscana che si occupa di promozione e comunicazione, circa 50 addetti): oggi sciopero (alta adesione) e presidio (alta partecipazione) a Firenze in piazza Duomo davanti alla Regione. L’agitazione era indetta da Filcams Cgil, che rappresenta la parte del personale (circa trenta lavoratori e lavoratrici) afferente al Contratto del Commercio e degli Staff Leasing afferenti al Contratto del Commercio. “A fronte di questa ottima risposta alla mobilitazione da parte di lavoratori e lavoratrici, chiediamo alla Regione di convocare urgentemente un incontro con Fondazione e sindacato”, dice la Filcams Cgil. Che ha ripercorso le ragioni della protesta: “Da tre anni c’è un tavolo trattativa con risultati sporadici, la Fondazione non ha mai mostrato chiarezza sulle risorse stanziate dalla Regione per gli accordi sindacali in fase di elaborazione e più in generale non è chiara la politica retributiva interna. Esiste poi una quantità abnorme di personale precario in staff leasing, cioè personale ‘in affitto’ pari a 13 unità di cui 2 da assegnare come risulta dall’organigramma di gennaio 2024. Permane un quadro di estrema confusione: da un lato c’è una Direzione poco avvezza al dialogo, al confronto e alla concretizzazione dello stesso in atti volti a migliorare il clima interno; dall'altro, una Regione che sembra non pienamente consapevole, a tratti assente nella vita interna della Fondazione”

Fonte: Filcams Cgil Toscana