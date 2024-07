Il M5S sostiene l’appello dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea

Il Movimento 5 Stelle, attraverso le parole di Irene Galletti, Presidente del Gruppo in Consiglio Regionale, esprime il proprio sostegno all’appello lanciato dal Presidente Vannino Chiti per il rafforzamento del sostegno all’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea.

"L’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età Contemporanea rappresenta un patrimonio fondamentale per la tutela e la valorizzazione della nostra memoria storica, politica e culturale. Accogliamo con favore la richiesta di modifica della legge regionale 28 del 2002, al fine di garantire un finanziamento triennale, stabile e duraturo", ha dichiarato Irene Galletti. "In questi tempi in cui il pensiero neofascista si sta presentando in forma insidiosa e antistorica, è essenziale ricordare e preservare i valori della resistenza. La memoria storica non è solo un dovere verso il passato, ma una guida imprescindibile per costruire un futuro basato sulla democrazia, la libertà e la giustizia."

“Il passaggio da un finanziamento annuale a uno triennale è cruciale per assicurare la continuità delle attività di ricerca, formazione e conservazione dell'Istituto, offrendo maggiori certezze anche ai giovani studiosi e ai professionisti del settore” chiarisce la Cinquestelle. “Senza dimenticare l’impegno costante profuso da questo Istituto nella promozione della cultura storica tra le nuove generazioni” Conclude Galletti.

Fonte: M5S Toscana