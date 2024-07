Estate a Capraia e Limite, musica su 'La Nave' e apericena lungo la sponda dell’Arno

La musica scorre lungo il fiume Arno con l’iniziativa che vede come protagonista “La Nave”, il servizio traghetto, inaugurato il 16 giugno scorso e che fa la spola tra Limite e Tinaia (Empoli) durante i mesi estivi.

Musica su “ La Nave” è la proposta confermata, dopo il successo del 2023, dalla Pro Loco di Capraia e Limite in collaborazione con la Canottieri Limite, e il patrocinio del Comune di Capraia e Limite, per promuovere, con nuove forme di aggregazione e socializzazione, il rapporto della comunità con l'Arno.

L’idea nasce dal binomio musica-fiume, con gruppi musicali che suoneranno a bordo de "La Nave", in uno scenario suggestivo ed originale e, per chi assisterà ai concerti, anche la possibilità di apericena e punto ristoro con cibo e bevande, comodamente seduti lungo la sponda dell’Arno.

Le serate programmate sono 6, tutte di mercoledì: la prima ,già svoltasi il 26 giugno scorso con la Casa del Popolo di Capraia e la musica di dj Mirko Mix, il 3, 10, 17, 24 luglio, dalle ore 19, in Lungarno Trento e Trieste e parte di piazza San Lorenzo, a Limite sull' Arno.

Calendario serate:

3 luglio: musica "Music party 80’s on the river by Fabius" e Circolo Arci “ I. Montagni” Pubblica Assistenza Limite sull’Arno

10 luglio: musica “Trash Party on the river by Fabius", e Circolo Arci “ I. Montagni” Pubblica Assistenza Limite sull’Arno

17 luglio: "Djset AperiShow 3.0" e Pizzeria " A I' Campo" di Limite sull' Arno.

24 luglio: apericena e intrattenimento musicale

Non è necessaria la prenotazione.

Fonte: Pro Loco di Capraia e Limite Aps