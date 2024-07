Bronzo al Torneo Habawaba per Etruria Pallanuoto Empoli

Dopo i successi delle esperienze passate nel Torneo Habawaba International Festival nella categoria U12, quest’anno gli Etrurini della Società Etruria Nuoto di Empoli si sono cimentati nella categoria superiore del Torneo Habawaba Plus 13 con una squadra mista di U12 e U14 nella settimana dal 23 al 30 giugno scorsi.

Il torneo ideato 8 anni fa dalla Waterpolo Development (WPD) si rivolge ai giovanissimi atleti di pallanuoto sotto i 13 anni, provenienti da tutto il mondo e si svolge nello splendido villaggio olimpico Bella Italia EfA Village di Lignano Sabbiadoro durante il quale le 48 squadre partecipanti si sfidano nella piscina olimpica in una competizione a gironi fino a decretare i vincitori nelle qualificazioni Gold, Silver, Bronze e Rock&Pop.

La nostra squadra dei 13 partecipanti al torneo di quest’anno era così composta:

Thomas Azzarello, Riccardo Bagni, Tommaso Bini, Enrico Ferretti, Leonardo Loffredo, Jacopo Lotti, Gabriele Mascia, Marco Mascia, Ilaria Nannetti, Filippo Rogai, Giovanni Provenzano, Lorenzo Tafi, Teodor Veklyuk guidati dai Coach Erica Bochicchio e Giovanni Ascione.

Al grido di “Forza Etruria” i nostri atleti hanno affrontato squadre di importanti società di pallanuoto internazionali senza mai mollare, anche quando la stanchezza prendeva il sopravvento, la testa e la loro tenacia facevano da capitano.

I momenti di sconforto davanti le sconfitte delle prime partite hanno poi lasciato spazio ad ampie soddisfazioni nelle ultime, permettendo di accedere, per la prima volta per la Società Etruria, alle qualificazioni Bronze e decretare il loro meritatissimo 2’ posto nella finale contro i francesi del Ligue Aura.

I ragazzi si sono allenati tutto l’anno presso la Piscina Comunale di Empoli sotto gli occhi attenti dei loro coach Erica e Giovanni,che seguono i ragazzi fin dai loro primi passi in Aquagol, molto spesso i due coach sono stati coadiuvati dagli atleti delle categorie superiori sia maschile che femminile dell’Etruria, e alle volte il bordo vasca è stato diretto da Nikoloz Asatiani ( campione del mondo pallanuoto over 45 a Doha 2024) e Francesco Fiaschi (capitano LRN Perugia pallanuoto) I nostri atleti sono cresciuti e maturati non solo nelle tecniche di pallanuoto, tra uno scherzo da spogliatoio e una risata davanti ad una pizza sono davvero un bel gruppo pronto a gestire al meglio i successi e anche le sconfitte!

Gli Etrurini non sono solo una squadra in campo e la loro voglia di divertirsi e stare insieme coinvolge e “travolge” anche i genitori che spesso li seguono nelle loro trasferte di campionato e ai tornei, erano presenti in gran numero anche al Torneo di Lignano.

Un’amicizia particolare si è creata con i compagni di viaggio dell’Olimpia Colle Pallanuoto, anche loro in gara al torneo e fedelissimi tifosi durante tutte le gare dell’Etruria.

Bellissimo il messaggio comparso sui social della squadra di La Salle Jerusalem che ha indicato l’Etruria U13 come una squadra dalla quale imparare e tra le migliori incontrate per il fair play.

Con il trofeo Bronze Habawaba 2024 nella bacheca della Società, continuano nella piscina di Empoli gli allenamenti e le prove gratuite per due settimane per chi ha voglia di cimentarsi in questo magnifico sport.

Un augurio di buona estate a tutti gli atleti, agli allenatori, alla Presidente Valentina Bardi e a tutta la Società Etruria Pallanuoto.

Pronti per una nuova stagione, con la speranza di consolidare i “vecchi” e accogliere nuovi atleti per poter mantenere attive tutte le categorie dell’Etruria Nuoto Empoli e poter continuare a competere nei campionati giovanili maschili e femminili, come fatto in tutti questi anni.

Etruria Pallanuoto Empoli