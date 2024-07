Echi di montagna, escursioni e degustazioni a San Marcello Piteglio

Sabato 6 luglio è in programma “Echi di montagna – Escursioni rigeneranti, visite guidate, sapori a Km zero e concerti nella Natura della montagna pistoiese”. L’evento rientra nella rassegna “Appunti i viaggio. Racconti di Toscana tra cultura e cibo”, progetto di Confesercenti Pistoia per la valorizzazione della rete di Vetrina Toscana, realizzato con il sostegno di Toscana Promozione Turistica e Unioncamere Toscana.

In programma un trekking nella natura e lungo il Cammino di San Bartolomeo alla scoperta del Ponte di Castruccio sul torrente Lima e del paese di Popiglio, guidati da “Terre in cammino” (lunghezza 2,6 km); un pranzo con prodotti delle aziende agricole del territorio al ristorante dell’agriturismo “Le Dogane”; e un concerto che farà viaggiare tra i paesi del mondo con i musicisti di Percussion Experience e con gli strumenti della collezione della Fondazione Luigi Tronci.

Ritrovo al parcheggio dell’agriturismo Le Dogane, località Lambure 1, San Marcello-Piteglio

Costo di partecipazione: 30 euro

Scadenza prenotazioni: giovedì 4 luglio (3664091762, anche su whatsapp • stefania@primaveraviaggi.it).

Fonte: Confesercenti Pistoia