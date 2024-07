Viviano Bigazzi nuovo segretario del sindacato pensionati della Cisl

Viviano Bigazzi è il nuovo segretario generale della Fnp Toscana, il sindacato pensionati della Cisl. E’ stato eletto oggi dal consiglio generale regionale della Fnp Toscana riunito a Firenze, alla presenza segretario generale nazionale della Fnp Emilio Didonè e del reggente Cisl Toscana, Mattia Pirulli. Bigazzi succede a Stefano Nuti.

68 anni, nato e vissuto in Valdisieve (FI), sposato e padre di due figlie, Bigazzi si è iscritto fin da giovanissimo alla federazione Cisl del settore tessile, di cui è stato segretario provinciale e regionale; è entrato poi a far parte della Segreteria provinciale della Cisl di Firenze e dal 2006 al 2020 è stato responsabile regionale dei servizi Caf-Cisl. Dal 2020 era segretario generale della Fnp-Cisl Firenze-Prato.

A comporre con lui la nuova Segreteria regionale Fnp saranno Luca Burgalassi, pisano, con una lunga esperienza in Cisl (è stato segretario nazionale della Cisl Poste) e Cristina Zini, docente pistoiese, ex segretaria della Cisl Scuola Toscana e nell'ultimo periodo componente della Segreteria Fnp Cisl Toscana Nord.

“Il primo impegno della nuova Segreteria – ha detto Bigazzi – sarà volto a rafforzare e qualificare la nostra capacità di ascolto e di accoglienza, in tutte le sedi Cisl e nei recapiti Fnp distribuiti sul territorio toscano, cercando le risposte più adeguate ai bisogni dei nostri iscritti e delle loro famiglie, orientandoli sui servizi Cisl, ma anche in rapporto ai servizi pubblici del territorio.”

“Vogliamo dare voce ai nostri 87 mila iscritti e iscritte – ha aggiunto il neosegretario- rappresentandoli e tutelandoli, con determinazione, sui temi locali e nazionali, a cominciare dalla salvaguardia del Servizio sanitario nazionale, che deve restare pubblico e universale, come seppe realizzarlo a suo tempo Tina Anselmi; accanto a questo va costruito un sistema socio-sanitario territoriale adeguato, partendo dalla sfida che pone l’invecchiamento della popolazione, che sia capace di prendere in carico le persone, ad iniziare dai più fragili, dando una adeguata risposta alle emergenze in atto: dalle liste di attesa alla carenza di personale sanitario, in primis i medici di medicina generale”.

“Sempre sul territorio – ha proseguito Bigazzi - ci impegneremo per mettere in atto politiche ed iniziative di invecchiamento attivo. E poi c’è il tema del potere di acquisto delle pensioni, che va salvaguardato superando l’attuale limitato sistema di rivalutazione e intervenendo sulla pressione fiscale. Un impegno che porteremo avanti con forza, consapevoli di essere su queste sfide con la Cisl e per la Cisl.”