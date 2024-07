Dustin Hoffman saluta e ringrazia Lucca dopo la fine delle riprese del film di Greenaway

Si sono concluse ufficialmente le riprese in centro storico per il film internazionale di Peter Greenaway, che vede protagonisti i premi Oscar Dustin Hoffman ed Helen Hunt, affiancati da attori del calibro di Sofia Boutella, Giacomo Ganniotti, Jonno Davies e Laura Morante. Costante anche in questa ultima fase il supporto tecnico e logistico degli uffici comunali, coordinati dall'assessore Remo Santini e dall'ufficio turismo sportello cinema, durante le varie fasi di preparazione e quelle operative delle riprese sul set.

Già decisamente positivo il bilancio per la città in termini di visibilità e prospettive di indotto, con l’amministrazione comunale che, grazie alla fattiva collaborazione ed ai continui aggiornamenti con la produzione internazionale, Facing East, e con quella italiana, The Family, è stata in grado di comunicare tempestivamente il piano delle riprese con le relative modifiche al traffico ed alla viabilità, riducendo al minimo i disagi e consentendo il regolare svolgimento del più grande progetto cinematografico che abbia mai interessato il territorio.

Questa ultima fase delle riprese è stata necessaria per completare la lavorazione della ambiziosa pellicola, che ha raggiunto investimenti di 20 milioni di euro da parte della produzione e che uscirà nelle sale cinematografiche nel 2025 dopo un’apposita campagna di promozione e lancio internazionale.

Esemplare anche il comportamento del cast, con una sinergia con i cittadini e il territorio che si è palesata fin dai primi giorni di riprese, grazie alla grande disponibilità degli attori e della troupe. Lo stesso Dustin Hoffman, dopo l’ultimo ciak, ha voluto personalmente ringraziare la città, la produzione e tutti i collaboratori, definendo questo film come “uno dei più importanti della sua carriera”.

"Questo film rappresenta un progetto dal potenziale immenso per tutta la città – dichiara l’assessore al turismo Remo Santini, che ha coordinato le operazioni ed i rapporti tra amministrazione comunale e produzione – I ritorni in termini di visibilità e indotto per il territorio sono stati e saranno certamente sensazionali. Voglio ringraziare tutte quelle persone che hanno contribuito al buon esito della fase di riprese, a partire dai cittadini, che hanno da subito compreso la portata del progetto, mostrando grande entusiasmo per la presenza del cast internazionale in città e accettando di buon grado le temporanee modifiche alla viabilità che si sono susseguite. Una menzione particolare – aggiunge – la meritano poi gli uffici comunali ed i produttori internazionali e nazionali, Markus Barmettler, Philip Lee e Ada Bonvini: grandi professionisti e preziosi collaboratori di un percorso davvero ambizioso. Così come gli attori, disponibili e sempre sorridenti con tutti. Attendiamo quindi con fermento la fase di lancio e distribuzione del film, prevista per il 2025, che porterà ancora una volta il nome di Lucca alto nel mondo".

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa