Misericordie fiorentine e Istituto Fanfani: esami del sangue a prezzi agevolati

Le Misericordie dell'Area Fiorentina e l'Istituto Fanfani insieme per un progetto orientato al benessere dei cittadini, innovativo, inclusivo e sostenibile.

Le due storiche realtà, le confraternite riunite nel Coordinamento delle Misericordie dell'Area Fiorentina e l'Istituto Fanfani, struttura privata certificata e accreditata con il Sistema Sanitario Nazionale, fondata da Manfredo Fanfani nel 1954, hanno firmato un protocollo di intesa pluriennale. L'accordo prevede l'esecuzione delle analisi nel nuovo laboratorio di Fanfani in piazza della Indipendenza a Firenze di tutti i campioni prelevati nei punti prelievo di Misericordia sul territorio dell'area metropolitana. L'esecuzione "a filiera corta" degli esami permette costi a carico dei pazienti sicuramente agevolati. Solo per fare un esempio, tutti i check up per la prevenzione hanno un prezzo circa il 30% in meno rispetto ai prezzi del mercato privato. Fanfani eseguirà anche analisi su campioni di anatomia patologica (citologia, come i pap test, e istologia), con il supporto dei propri notissimi specialisti in anatomia patologica (professore Gian Luigi Taddei, dottor Carmelo Urso, dottor Galliano Tinacci, dotteressa Cristina Fondi, tra gli altri).

L'accordo prevede una collaborazione bidirezionale su tutte le aree: dal supporto all'emergenza alla medicina specialistica, dalla diagnostica per immagini alla medicina dello sport, fino ad un percorso di respiro nazionale sulla medicina del lavoro a vantaggio di tutte quelle imprese che vorranno il supporto di un pezzo di storia di qualità della regione.

“Questa intesa ci permette di dare un servizio in più di assistenza sanitaria ai cittadini che si rivolgono ogni giorno alle nostre confraternite, affidandoci alla competenza, alla storia e all'alta qualità di Fanfani - dice Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento delle Misericordie Area Fiorentina -. Ci auguriamo sia solo l'inizio di una collaborazione sempre più stretta tra due storiche realtà della città per dare una possibilità in più ai fiorentini, soprattutto coloro i quali non possono permettersi i costi di analisi importanti da listino di mercato".

In linea con le parole del presidente Ceccherini anche Francesco Epifani, direttore generale di Istituto Fanfani: “Fanfani è un racconto di innovazione e precursione, di impegno sociale, sostenibilità e autorevolezza scientifica, di relazione, inclusione e radicamento. Questa concordanza di valori e di prospettive ci permette di camminare accanto al progetto di Misericordie con la consapevolezza di costruire una risposta di continuità al progetto di salute per la nostra regione, che superi le proposte viste fino ad oggi, in sintonia con le attese di una comunità sempre più multiculturale e plurale e attenta ai bisogni di longevità e benessere olistico. Un impegno questo che ci onora”.

Il Coordinamento Misericordie Area Fiorentina riunisce le confraternite della provincia di Firenze dal Mugello al Chianti, passando per la Piana. Fondato nel 2016, assiste e coordina tutte le attività: attività di soccorso; assistenza sanitaria e socio-sanitaria; sostegno alle famiglie e agli individui più fragili; attività di Protezione Civile, di formazione e difesa dell’ambiente; supporto ai grandi eventi pubblici, come le manifestazioni sportive o i concerti. Si occupa di fornire servizi agli enti del Terzo settore ed è impegnato nella gestione di numerose attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, oltre che nella costante promozione e diffusione della cultura e pratica del volontariato.

L’Istituto Fanfani, storico Centro Integrato di diagnostica e salute, è oggi un network per la diagnostica e la salute in Toscana, orientato ad accogliere i bisogni dei pazienti con la più ampia gamma di prestazioni sanitarie e percorsi di cura personalizzati e con l’obiettivo di promuovere una cultura della salute incentrata sulla prevenzione, il benessere della persona e il rispetto dell’ambiente. Fanfani propone quotidianamente nelle sue strutture: un moderno centro di diagnostica per immagini per l’esecuzione di radiologia digitale e odontoiatrica, mammografia con tomosintesi, ecografie, risonanza magnetica ad alto campo, tc, moc tradizionale e ad ultrasuoni, endoscopia digestiva, oltre che medicina specialistica per tutte le prestazioni sanitarie di medicina e chirurgia ambulatoriale; Fanfani opera con le più importanti imprese per la medicina del lavoro e i servizi alle imprese e ha un centro integrato di eccellenza per la medicina dello sport e la riabilitazione, con test di laboratorio innovativi e pensati per gli sportivi, terapie riabilitative e consulenze nutrizionali gestite da professionisti specializzati, visite di idoneità medico-sportive agonistiche e non agonistiche, check-up multidisciplinari e un percorso integrato per la valutazione del trauma.

