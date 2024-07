A Fiesole un piano per le strade a opera del Comune

Nella prima riunione, la Giunta comunale appena insediata sul colle lunato, si è messa a lavoro sul dossier che il Sindaco, all'indomani del suo insediamento, aveva chiesto all'Ufficio Tecnico per avere un quadro sullo stato delle strade comunali, per fare le opportune verifiche sulle priorità e programmare del dettaglio un calendario di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per migliorare le infrastrutture del territorio. “La cura del nostro territorio non può non passare dalle infrastrutture.” Dice il Sindaco Cristina Scaletti, che continua: “Strade ben mantenute migliorano la qualità della vita dei cittadini e sono fondamentali per la sicurezza, per le persone e per l’ambiente. Nel primo incontro di Giunta, abbiamo deciso, quindi, di procedere con un piano complessivo per le nostre strade. Non interventi spot e sulla base dell’emergenza, ma un programma ben definito che parta dall’individuazione delle criticità principali per procede poi a una risistemazione che porterà il nostro Comune ad avere strade sicure e realizzate con materiali che le rendano resistenti e più rispettose dell’ambiente.

Per questo abbiamo chiesto agli Uffici un report dettagliato sullo stato dell’arte delle nostre infrastrutture viarie, così da poter calendarizzare in tempi rapidi un piano di interventi.”

Fonte: Comune di Fiesole