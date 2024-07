A Montepiano nel Comune di Vernio riprende il servizio di Guardia Medica Turistica

Riparte la guardia medica turistica per chi soggiorna a Montepiano -Vernio. Il servizio, che sarà operativo da domani, sabato 6 luglio, presso il presidio della Misericordia di via dell’Appennino 30, con numero telefonico 3384960647, è rivolto ai cittadini italiani non iscritti all'anagrafe del Comune di Vernio o limitrofi, ai cittadini stranieri temporaneamente presenti in Italia, ai cittadini stranieri comunitari in possesso della Tessera Europea Assistenza Malattia e ai cittadini stranieri non comunitari in possesso della modulistica rilasciata dall’Azienda Sanitaria secondo la Convenzione di sicurezza sociale del Ministero della salute che si trovano in soggiorno temporaneo a Montepiano e necessitano di visite e/o controlli ambulatoriali.

Le visite ambulatoriali saranno disponibili nei seguenti fine settimana di luglio 2024: dalle 08:00 del sabato 6 luglio alle 09:00 del lunedì 8 luglio; dalle 08:00 alle 20:00 del sabato 13 luglio; dalle 08:00 del sabato 20 luglio alle 20:00 della domenica 21 luglio; dalle 20:00 del sabato 27 luglio alle 20:00 della domenica 28 luglio.

Per richieste di Guardia Medica Notturna o durante festività diurne, quando il servizio di guardia medica turistica non è attivo, sarà possibile contattare la Casa della Salute di Vernio al numero unico della centrale di continuità assistenziale 0573/454545.

Fonte: Ausl Toscana Centro