Altopascio capitale del ciclismo giovanile italiano: i campionati nel weekend

Dopo mesi di attesa il momento è arrivato: questo fine settimana Altopascio - e la frazione di Marginone nello specifico - si prepara a diventare la capitale del ciclismo giovanile italiano. È infatti tutto pronto per i Campionati Italiani di Ciclismo su Strada per le categorie maschili esordienti e allievi. Un evento di grande rilievo, un titolo nazionale con circa 500 persone coinvolte, tra atleti iscritti, preparatori e iscritti, oltre a quasi 2 mila persone in arrivo su Altopascio, tra famiglie, amici e accompagnatori: la manifestazione ha infatti registrato il tutto esaurito da Lucca fino a Montecatini per quanto riguarda l’accoglienza e l’ospitalità. Il grande evento è organizzato dalla Us Marginone Toscogas in collaborazione con il Circolo Fo.Ri.Ma. e il Comune di Altopascio, nell'ambito di Toscana Tricolore 2024.

“Dopo mesi di preparazione e meticolosa organizzazione Altopascio è pronta ad accogliere questo grandissimo evento di calibro nazionale - spiegano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore allo sport Valentina Bernardini -. Per noi è un grande onore ospitare questo titolo italiano. Tutto il percorso interessato dalla gara è già segnalato con tutti i cartelli e le apposite indicazioni. C’è un lavoro logistico e organizzativo enorme, svolto dalla Us Marginone Toscogas e dal Circolo Fo.Ri.Ma., in particolare dai rispettivi presidenti Roberto Donati e Simone Biagi, che sono al lavoro da mesi per far funzionare tutto in modo perfetto, garantendo un’organizzazione all’altezza dell’importanza dell’evento sportivo”.

LA SFILATA. La due-giorni organizzata per il titolo italiano prenderà il via domani, sabato 6 luglio, dalle 19 alle 20, con la sfilata dei comitati regionali, una grande festa aperta a tutti. Venti comitati, provenienti da tutte le regioni d’Italia, sfileranno lungo via Cavour, ad Altopascio, accompagnati dalla musica del corpo musicale “G. Zei”. La partenza è da piazza Tripoli, con le ammiraglie parcheggiate lungo in via Cavour, e proseguiranno fino a piazza Ricasoli, dove verranno presentate le squadre dei giovani atleti che gareggeranno il giorno successivo (durante questo primo evento via Cavour sarà chiusa temporaneamente al traffico). La festa continuerà poi il giorno successivo, domenica 7, con le gare vere e proprie.

LE TRE GARE. Gli esordienti I anno partiranno alle 9 di domenica 7 luglio (percorso di 40 km), gli esordienti II anno alle 11:30 (percorso di 50 km) e gli allievi alle 15 (percorso di 75 km). I vari percorsi attraverseranno Marginone, Montecarlo e Chiesina Uzzanese, includendo tratti pianeggianti e collinari.

Orari delle gare e strade chiuse.

ESORDIENTI I E II ANNO. La gara avrà inizio alle 9 per gli Esordienti I anno e alle 11.30 per quelli II anno con partenza e arrivo a Marginone. Le strade interessate per l’intera mattinata saranno: via Mammianese Sud (Marginone), via Mammianese Nord (Marginone), sottopasso ferroviario (San Salvatore, Montecarlo), dx via Ponte in Canneto (San Salvatore, Montecarlo), strada comunale del Canneto, dx via Romana Vecchia e dx via Provinciale Romana (Chiesanuova), SP45 via della Resistenza, dx via Del Ponte alla Ciliegia, Località Michi - stabilimento Toscogas, località Ponte alla Ciliegia, via Del Cantini, dx via Mammianese Sud (Marginone), sx via di Montecarlo (Marginone), via del Marginone, sx via della Contea (Montecarlo), sx via Poggio Baldino (Montecarlo), sx via Poggio Baldino (loc. Tassinaia), via Mammaniese Sud (Marginone).

ALLIEVI. Partenza alle 15 da Marginone e arrivo alle 17 sempre a Marginone. Le vie percorse dalla gara saranno via Mammianese Sud e via Mammianese Nord (Marginone), sottopasso ferroviario e dx via Ponte in Canneto (San Salvatore), strada comunale del Canneto, dx via Romana Vecchia e dx via Provinciale Romana (Chiesanuova), SP45 via della Resistenza, dx via del Ponte alla Ciliegia, in località Michi Stabilimento Toscogas, località Ponte alla Ciliegia, via del Cantini, sx via di Montecarlo (Marginone), via del Marginone, sx via della Contea e sx via Poggio Baldino (Montecarlo), in località Tassinaia sx via Poggio Baldino e arrivo su via Mammianese Sud.

Fonte: Comune di Altopascio