Estate Pontederese, Confcommercio: "Al Comune chiediamo una mano per arrivare ai massimi livelli"

L'estate pontederese entra nel vivo con le aperture serali di negozi e pubblici esercizi che a partire da martedì 9 luglio animeranno la città per tutto il mese di luglio, ogni martedì e giovedì.

"Lo shopping sotto le stelle, che prende il via proprio in concomitanza con l'inizio dei saldi, insieme alla possibilità di intrattenersi nei bar e locali, costituisce un'importante opportunità per Pontedera, pronta per essere vissuta nelle ore serali nel pieno rispetto delle regole" afferma il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli

"Auguriamo buon lavoro al sindaco Franconi per il suo secondo mandato e alla sua squadra, pronti a garantire piena collaborazione, la stessa che chiediamo all'amministrazione già in occasione dalle aperture serali. Pur in un contesto difficile i commercianti sono come sempre pronti a fare la propria parte, anche organizando attività e iniziative".

"Un'iniziativa ben collaudata e una tradizione consolidata che da sempre richiama moltissime persone a Pontedera nelle sere estive” il commento del presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli.

"Grazie all'impegno e al sacrificio delle attività commerciali queste aperture straordinarie rappresentano un elemento di attrazione nel momento clou dell'estate, imprenditori e commercianti sono pronti ad accogliere nel migliore dei modi tutti coloro che sceglieranno Pontedera".

"Per questo auspichiamo la massima disponibilità da parte del Comune a venire incontro alle nostre necessità, attraverso la diretta realizzazione di eventi e appuntamenti e il contributo per il pagamento della Siae per occasioni di intrattenimento musicale, con l'obiettivo di rendere la città ulteriormente attrattiva in occasione dello shopping serale. Pontedera merita un'estate ai massimi livelli e non abbiamo dubbi sull'accoglimento delle nostre richieste".

Fonte: Confcommercio Pisa