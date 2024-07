La filiera del latte toscano sotto la lente in un webinar

Una appuntamento dedicato agli addetti ai lavori per approfondire aspetti tecnici e operativi di un settore di eccellenza dell’agroalimentare toscano quale la filiera del latte.

La Regione Toscana, con la collaborazione di ISMEA ha organizzato un webinar sul comparto bovino da latte regionale che si terra il 10 luglio alle ore 15 sulla piattaforma Avaya, rivolto agli operatori del comparto e alle loro rappresentanze.

Un’occasione importante per fare il punto sullo scenario globale della filiera del latte bovino cui seguirà il focus promosso da ISMEA con il monitoraggio del costo di produzione del latte vaccino rilevato su un campione di aziende della Toscana.

Il settore regionale competente si occuperà inoltre di illustrare i dati rilevati dalle dichiarazioni obbligatorie che devono presentare gli operatori del comparto bovino da latte, come previsto alla specifica normativa, (art.3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio2019, n.44), che comprendono il prezzo medio del latte alla stalla su base mensile.

Particolare attenzione verrà data al quadro normativo con l’illustrazione della proposta di modifica della legge in materia sopra citata, già discussa in sede tecnica tra Regioni e Ministero.

Per iscriversi al webinar è necessario compilare ed inviare il modulo apposito.

Fonte: Regione Toscana