Per un altro raddoppio: "Rilevanti parole del sindaco di Empoli su una commissione ad hoc"

Le elezioni dei Comuni dell'Empolese Valdelsa si sono tenute e concluse. Le sindache e i sindaci si sono insediate/i, unitamente ai Consigli comunali (non ancora ovunque, NdR).

Entro pochi mesi verrà completato il percorso di espropriazioni e definizione degli interventi per l'esecuzione dei lavori di raddoppio ferroviario per la linea Empoli Granaiolo, l'elettrificazione della linea Empoli-Siena, la costruzione della viabilità alternativa per ovviare alla chiusura dei passaggi a livello, con sottopassi ciclopedonali.

Auspichiamo che i nuovi Sindaci tengano in considerazione che dal 2022 si è costituito il Comitato “EmpoliGranaiolo Per un altro raddoppio” e del percorso che ci ha portato ad una convinta collaborazione con le amministrazioni comunali al fine di ridurre al massimo i disagi che (come riconosciuto universalmente) dovranno subire le famiglie residenti lungo la linea ferroviaria.

Nel corso della campagna elettorale i candidati e le liste che li sostenevano, hanno preso posizione e risposto a nostre richieste e sollecitazioni.

In particolare, in questo momento, ci pare rilevante quanto detto dall’attuale sindaco del Comune di Empoli, in merito al rapporto con il Comitato ed il nostro coinvolgimento nel percorso di esecuzione dei lavori, con l’istituzione di una Commissione ad hoc, cosa che dovrebbe poter permettere variazioni e modifiche al progetto esecutivo.

Ci auguriamo che nei discorsi programmatici che ognuno degli eletti terranno al momento del loro insediamento abbiano una parte dedicata a questo progetto e come intendano affrontarlo alla luce delle questioni rilevate nel corso degli anni passati dalla pubblicazione del progetto iniziale nel 2016.