Ristrutturazione alloggi Erp Santa Croce, nuova istanza dell'Unione Inquilini

Nel settembre scorso avevamo avanzato una istanza in base allo Statuto Comunale del Comune di Santa Croce sull'Arno.

Nella suddetta istanza avevamo chiesto che il Comune di Santa Croce sull'Arno destinasse fondi e/o finanziamenti appositi per ristrutturare tutti i 40 alloggi ERP necessitanti lavori di ristrutturazione, favorisse con delibere, regolamenti ed in generale l'autorecupero degli alloggi ERP e nel caso di alloggi ERP in fase di ristrutturazione ne accelerasse i lavori.

Con la vecchia giunta, per farci rispondere abbiamo dovuto sollecitare, diffidare e presentare uno esposto alla procura della repubblica di Pisa.

Tutto questo per sentirci rispondere alla fine che andava tutto bene e senza nessun impegno concreto per accelerare la ristrutturazione delle case popolari vuote.

Visto e considerato il cambio di colore politico della giunta santacrocese abbiamo avanzato nuovamente la suddetta istanza perché reputiamo importanti i suddetti interventi di ristrutturazione.

Difatti, con quaranta case popolari in più il Comune di Santa Croce sull'Arno potrebbe risolvere la maggior parte dei problemi abitativi più gravi del nostro territorio.

Reputiamo che la nuova giunta di Santa Croce sull'Arno debba dimostrare un vero e proprio cambio di politica e non che ci si trovi innanzi alle solite vane e vuote promesse.

Fonte: Unione Inquilini Pisa - Sezione Valdarno Inferiore