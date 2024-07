All'asta il quadro omaggio a Brugieri, il ricavato all'ospedale San Luca

Arte e beneficenza si incontrano a Lucca, in occasione della mostra con asta pubblica, che verrà allestita in Santa Caterina dal 26 al 28 luglio.

La riproduzione del pittore lucchese Domenico Brugieri, tratta dall'Amleto di William Shakespeare, è stata realizzata dal cavaliere Michael Lemma (progetto grafico), Leonardo Sbaraglia (pittura) e Donato D'Angelo (intarsio). L'opera sarà messa in mostra e all'asta, che si realizzerà in forma anonima a partire da una base di 500 euro: l'intero ricavato sarà devoluto, per volere stesso dell'artista, all'ospedale San Luca, a sostegno delle cure oncologiche.

Questa mattina (8 luglio), in sala degli Specchi di palazzo Orsetti, l'opera è stata presentata in anteprima alla stampa, alla presenza del sindaco Mario Pardini, dell'assessore alla cultura Mia Pisano, del direttore sanitario dell'ospedale San Luca Spartaco Mencaroni, del consigliere con delega alla sanità Alessandro Di Vito e dell'artista Michael Lemma.

“Siamo lieti di ospitare questa mostra nella splendida cornice della chiesa di Santa Caterina – hanno dichiarato il sindaco Pardini e l'assessore Pisano – perché il progetto del cavaliere Lemma unisce alla notevole operazione culturale di valorizzazione di un pittore lucchese, Brugieri, che fu tra i primi maestri di Pompeo Batoni, una altrettanto significativa attività benefica a favore del nostro ospedale cittadino. Quando l'arte incontra la beneficenza nascono frutti buoni sotto tutti i punti di vista e come amministrazione comunale abbiano ritenuto quindi di offrire il massimo supporto a questa iniziativa”.

"A nome anche della direzione aziendale e di tutti i colleghi - aggiunge Spartaco Mencaroni, direttore sanitario ospedale "San Luca" di Lucca - ringrazio l'artista, Michael Lemma, per aver pensato al nostro ospedale per il ricavato dell'asta benefica. Grazie anche al Comune di Lucca per averci coinvolto fin dall'inizio in questo progetto. Siamo sempre lieti di poterci aprire alla comunità, tanto più se per iniziative legate all'arte, alla cultura e alla musica, come hanno dimostrato anche gli eventi organizzati recentemente per la celebrazione dei dieci anni del San Luca"

L'opera Omaggio a Domenico Brugieri è un quadro delle dimensioni di 90 per 120 centimetri, con cornice a intarsio. Si tratta della riproduzione della prima testimonianza pittorica di una scena tratta dall’Amleto di Shakespeare e in particolare del tragico epilogo, con Gertrude che beve dalla coppa avvelenata e si rivolge affettuosamente al figlio, Amleto, pronto ad affrontare lo zio Claudio costringendolo a bere il residuo veleno della coppa.

L'evento prevede l'inaugurazione della mostra venerdì 26 luglio nella chiesa di Santa Caterina. L'opera resterà visibile gratuitamente fino al domenica 28 e sarà possibile per tutti partecipare all'asta benefica in forma anonima, deponendo un'apposita scheda con la propria offerta in un'urna che sarà posizionata in loco.

L'artista Michael Lemma ha 27 anni e vive a Roma. E' appassionato d'arte fin da bambino: un amore che ha coltivato negli anni e nonostante la sua malattia rara che incide sul plasma e sul cuore si è diplomato al liceo artistico del suo quartiere e dedica la maggior parte delle sue energie a realizzare opere religiose. Ha collaborato con i vertici dello Stato italiano, con le Forze Armate e con alcune Real Case italiane ed estere. Nel 2020 è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella.

