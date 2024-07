Antenna Trasparente: la giunta Mantellassi accoglie le richieste di trasparenza

Il neo-eletto sindaco di Empoli Alessio Mantellassi prende di petto anche la questione antenne, dopo aver parlato con il Comitato di Borgo e i residenti di via Val Pusteria. Quest'oggi assieme all'assessora all'ambiente Laura Mannucci ha disposto quattro novità che partono dagli uffici comunali per arrivare fino ai cittadini. La strategia si chiama Antenna Trasparente, e questi sono i quattro punti:

- è stato imposto all'Ufficio Ambiente del Comune di portare in giunta ogni modifica del regolamento sull'ambiente

- verrà aggiornato il Piano Antenne, che non è così datato visto che risale al 2021,ma che porterà a una ridiscussione della localizzazione attuale

- a settembre si terrà un convegno dedicato al 5G con la comunità scientifica, nello specifico le Università toscane

- infine è stato dato il mandato al Centro Elaborazione Dati (CED) di avviare una sezione dedicata nel sito del Comune dove poter trovare con facilità il Piano delle Antenne.

"La nostra è la disponibilità al dialogo con i soggetti organizzati, rispettando gli impegni e lavorando sul tema della trasparenza senza entrare in contrasto con la legge", spiega il primo cittadino. "Gli unici strumenti in nostro possesso a oggi sono il Piano Antenne e il Regolamento sull'ambiente. Il dibattito nazionale pare che stia andando in direzione opposta, con un emendamento in Commissione in Parlamento che porterebbe al superamento del Piano Antenne. Se fosse così sarebbe un ulteriore peggioramento", commenta ancora.