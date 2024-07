Pisa si conferma nella Top 500 dei migliori bar al mondo con il Jeffer Coktails&Friends

Si afferma tra le eccellenze mondiali del settore il Jeffer Cocktails&Friends. Il locale sul Lungarno Mediceo, già inserito nella Top 10 italiana dei locali rivelazione, si conferma per il terzo anno consecutivo nella Top 500 dei migliori bar al mondo.

La prestigiosa classifica, appena pubblicata, ha visto il locale inaugurato nel maggio 2021 dai giovani imprenditori e bartender Fausto Bigongiali, Giacomo Colantuono e Riccardo Carli raggiungere la posizione 442, consolidando ulteriormente il suo impegno nella mixology e nell'ospitalità di qualità.

“Questo riconoscimente internazionale non premia soltanto il duro lavoro e la passione del nostro team, ma porta anche lustro alla città di Pisa” dichiara Fausto Bigongiali, co-proprietario di Jeffer Cocktails & Friends. “Il nostro locale è diventato un punto di riferimento per residenti e turisti, in grado di offrire un’esperienza unica che combina cocktail innovativi, ingredienti freschi e un’atmosfera accogliente e sofisticata”.

"Essere riconosciuti tra i migliori bar del mondo è un onore immenso. Questo risultato riflette l’impegno costante nel mantenere gli standard più elevati e nel creare momenti indimenticabili per i nostri clienti. Siamo entusiasti di condividere questo successo con la nostra meravigliosa città di Pisa e di contribuire alla sua fama a livello globale."

“Jeffer rappresenta ormai un'eccellenza per la nostra città, grazie alla professionalità, alla dedizione e alla competenza di giovani imprenditori capaci di affermarsi in pochissimo tempo tra i big del settore a livello globale” i complimenti del direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

“Qualità che hanno permesso a Pisa di entrare in una classifica dove figurano le migliori realtà del mondo, un riconoscimento di prestigio per l'attività e allo stesso tempo un biglietto da visita importante per l'intera città, che contribuisce a promuovere il nome di Pisa nel mondo”.

Il bar è noto per l'innovativa selezione di cocktail, preparati con precisione e creatività dai talentuosi bartender, e per l’atmosfera calda e conviviale che lo caratterizza. “Siamo coinvinti che la presenza di un bar di tale calibro a Pisa possa rappresentare una leva importante per il turismo grazie alla capacità di attirare visitatori da tutto il mondo, ma anche uno stimolo per l’economia locale. Jeffer Cocktails & Friends è un esempio di come la qualità e la passione possano mettere in risalto una città storica come Pisa, valorizzandone ulteriormente il fascino e l’attrattiva”.

“Ci teniamo a ringraziare in primis tutti i nostri clienti, il nostro staff e la comunità di Pisa per il continuo supporto e fiducia. Senza di voi, questo riconoscimento non sarebbe stato possibile. Invitiamo tutti a venire a festeggiare con noi questo traguardo straordinario e a scoprire perché Jeffer Cocktails & Friends continua ad essere una destinazione imperdibile per gli amanti dei cocktail” conclude Bigongiali.

