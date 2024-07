Sanità territoriale e anziani, a Firenze i sindacati pensionati incontrano la Regione

Domani martedì 9 luglio gli Esecutivi unitari SPI CGIL Toscana, FNP-CISL Toscana e UILP-UIL Toscana si riuniscono per un incontro operativo sulla sanità territoriale e le strategie per la popolazione anziana con l’assessore regionale al diritto alla salute e alla sanità Simone Bezzini e i dirigenti regionali Monica Marini, Andrea Belardinelli e Claudio Marinai. L’iniziativa, dal titolo “Dall’ospedale al territorio. Prossimità e sanità territoriale, un’occasione per la popolazione fragile”, si tiene all’Educatorio di Fuligno (sala Chiesa), in via Faenza, 48 a Firenze dalle ore 9.45.

Si tratta del primo step di un percorso che - nello spirito degli accordi sottoscritti con i protocolli “A casa in buona compagnia” e “Connessi in buona compagnia” - i sindacati pensionati hanno concordato con la Regione Toscana il 5 giugno, presentando all’assessore Bezzini il documento unitario sulla sanità approvato dalle Segreterie regionali SPI CGIL Toscana, FNP-CISL Toscana e UILP-UIL Toscana.

Nel documento, articolato in 5 punti, i sindacati pensionati evidenziano l’opportunità della realizzazione di una rete capillarmente diffusa delle Case di comunità, l’esigenza di un modello di presa in carico del paziente svincolato da eccessi burocratici, la necessità di un’accelerazione per una strategia di prevenzione per la popolazione anziana, chiedono certezza per tutte le cittadine e i cittadini toscani dell’assistenza da parte del medico di base nelle aree interne e svantaggiate e sottolineano l’importanza del ruolo del pubblico in ambito socioassistenziale, a partire dalle strutture di RSA.

Il programma di martedì 9 luglio

ore 9:45

Apertura lavori e presentazione iniziativa

Annalisa Nocentini, Segretaria generale UILP-UIL Toscana

ore 10:00

La sanità territoriale con il PNRR

Monica Marini, Dirigente Sanità, Welfare e Coesione sociale Regione Toscana

ore 10:30

Le aspettative e le richieste degli anziani per una sanità di prossimità

Viviano Bigazzi, Segretario generale FNP-CISL Toscana

ore 11:00

Sburocratizzazione e Sanità digitale

Andrea Belardinelli, Responsabile Sanità digitale e innovazione Regione Toscana

Claudio Marinai, Responsabile Assistenza farmaceutica e dispositivi Regione Toscana

ore 11:40

Domande dei partecipanti

ore 12:00

Intervento

Simone Bezzini, Assessore al Diritto alla salute e alla Sanità Regione Toscana

ore 12:15

Conclusioni

Alessio Gramolati, Segretario generale SPI CGIL Toscana

Fonte: Ufficio stampa SPI CGIL Toscana