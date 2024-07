Ispettori ambientali a Empoli, 8 sanzioni da oltre mille euro per abbandono rifiuti

Anche nel mese di giugno l’attività svolta dagli ispettori ambientali di Alia Multiutility congiuntamente a quella degli agenti della Polizia Municipale Comando territoriale di Empoli, in collaborazione con il servizio ambientale per scoraggiare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti, non si è fermata.

I controlli puntuali dei cestini, le errate esposizioni domiciliari, gli abbandoni selvaggi e la sensibilizzazione verso la cittadinanza a migliorare i propri comportamenti, sono le azioni ricorrenti della stessa attività che interessa tutto il territorio comunale.

Il presidio del territorio con operazioni di ispezione e controllo incentivano senza dubbio il senso di responsabilità dei cittadini. A giugno, le vie coinvolte da ispezioni e verifiche, dove sono stati rilevati abbandoni di sacchi neri, ceste, secchielli, pezzi di tubature, rifiuti indifferenziati, sono state: via Donatori, via Val d’Elsa zona cimitero, via Val d’Orme e via Ponzano per San Donato. Errate esposizione sono state, invece, rinvenute in via di Bagnaia.

In questo mese gli ispettori ambientali hanno effettuato: 115 controlli e verifiche, soprattutto su abbandoni generici a seguito di segnalazioni pervenute dall’amministrazione comunale, Polizia Municipale e cittadinanza che hanno richiesto interventi tempestivi degli ispettori stessi. Sono stati ispezionati 238 rifiuti ed emesse 8 sanzioni per abbandono ed errata esposizione per un valore di 1.130 euro.

Gli agenti di Polizia Municipale del Comando territoriale di Empoli, nel mese di giugno in merito alle attività di controllo sui rifiuti, hanno elevato 7 sanzioni per omessa ripulitura di siepi che restringono o danneggiano la carreggiata e 1 sanzione per la presenza di gabbie contenenti piccioni in centro abitato. Inoltre sono in corso 2 indagini nel tentativo di risalire ai responsabili dell'abbandono di rifiuti in due diversi siti.

"Ringrazio Alia Multiutility, Polizia Municipale e gli ispettori ambientali per il costante e capillare lavoro svolto sul nostro territorio finalizzato al contrasto all'abbandono selvaggio dei rifiuti - ha affermato Laura Mannucci, assessora alla Transizione ecologica del Comune di Empoli - Auspico che si possa aumentare sempre di più la sensibilità dei cittadini sul tema, perché solo facendo ognuno la nostra parte si può davvero arrivare a ridurre sensibilmente il fenomeno".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa