San Miniato Promozione, Marzio Gabbanini lascia la presidenza

Dopo la nomina di assessore alla cultura e al turismo per il Comune di Montopoli in Val d'Arno, Marzio Gabbanini ha presentato ieri (8 luglio) le dimissioni da presidente della Fondazione San Miniato Promozione al sindaco Simone Giglioli, incarico che ricopriva da giugno 2020. "Pur non sussistendo motivi di incompatibilità, ritengo doveroso lasciare il mio incarico a San Miniato, dovendomi occupare di turismo in un Comune vicino - ha scritto Gabbanini nella lettera di dimissioni -. Lascio una struttura pienamente efficiente sul piano organizzativo ed amministrativo, con un bilancio in positivo, merito del grande spirito di squadra che è andato consolidandosi all'interno della Fondazione, tra tutti i suoi collaboratori. Si è trattato, per me, di una esperienza gratificante, impegnativa, con risultati che andranno, spero, a vantaggio di chi verrà a San Miniato, della squadra che con me ha lavorato con impegno e dedizione, a cui vanno i più sinceri ed affettuosi ringraziamenti, insieme al sindaco, per la costante disponibilità e partecipazione a tutte le iniziative promosse".

"Ringrazio Marzio Gabbanini per l'impegno ed il grande lavoro svolto in questi quattro anni alla presidenza della Fondazione San Miniato Promozione - commenta il sindaco Giglioli -, anni non semplici per la promozione di un territorio, ma che, grazie alla sua esperienza, hanno portato a risultati importanti. Penso ad esempio alla nascita del MuTart, alla ristrutturazione dell'ufficio di informazioni turistiche e allo sviluppo della Mostra del tartufo, un tassello fondamentale di un progetto più ampio ed unitario che prevedeva lo sviluppo dell'intero territorio. A lui rivolgo i migliori auguri per questo nuovo incarico istituzionale al Comune di Montopoli - e conclude -. Intanto sono già al lavoro per l'individuazione di una nuova figura da mettere al timone della Fondazione, nelle prossime settimane sarà ufficializzata la nomina; ringrazio il vicepresidente Domenico Barsotti che sarà il referente, in questo periodo di transizione, per tutto quello che riguarda l'ordinaria amministrazione della Fondazione".