Grave incidente sul lavoro a Viareggio, in un cantiere navale in Darsena. È accaduto in via Giannessi. Verso le 14 di oggi, mercoledì 10 luglio, un 22enne è stato trasferito in codice rosso al centro di chirurgia della mano di Careggi con l'elisoccorso Pegaso. Il grave infortunio alla mano è avvenuto mentre il giovane utilizzava una troncatrice. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Viareggio e l'ambulanza della Croce Verde di Viareggio.