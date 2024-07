Let's Festival Castelfranco quinta edizione: debutta anche il 'Dopofestival' con le associazioni

LET’S FESTIVAL ritorna per la quinta edizione a Castelfranco di Sotto e porta sul palco artisti sempre più importanti. La manifestazione continua a crescere e quest’anno, il 12 e 13 luglio, ospiterà concerti imperdibili.

Tra loro c’è Mecna che, con più di 15 anni di carriera, 9 album all’attivo e dopo aver calcato i palchi più importanti d’Italia, fa tappa a Castelfranco per la sua unica data estiva in Toscana. Si ripete all’Orto di San Matteo la formula di successo ormai collaudata che coniuga musica live, street food, drink e un’area dedicata alle arti figurative oltre che alla rappresentanza di altre realtà associative del territorio, anche quest’anno sarà impreziosita dalla collaborazione con Musicastrada.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Ass.ediati con patrocinio e il sostegno logistico del Comune di Castelfranco di Sotto. Quest’edizione è realizzata anche grazie ai fondi del bando “Siete Presente. Con i giovani per ripartire - 2024”, a valere sul progetto “Giovanisì.it”, è promossa dal Cesvot e finanziata da un contributo della Regione Toscana - Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato Venerdì 12 luglio si esibirà il cantautore toscano ormai affermatissimo Lucio Corsi (Grosseto). Prima di lui si alterneranno sul palco Altea (Lecce), Tommi Scerd (Brescia) e TORU (Pisa). Mentre Mecna si esibirà sabato 13 luglio anticipato da: Irbis (Milano), Luca Re (Varese) e gli Aspettativa (Firenze).

Gli headliner saranno infatti affiancati da artisti della regione e non, per dare importanza e spazio anche ai progetti di band emergenti. L’Orto di San Matteo ospiterà 5 macro aree: l’Area Musica, l’Area Food, l’Area Arte, Area Market e un’Area Chill. L’Area Musica è il cuore pulsante della manifestazione. Le serate prendono il via dalle ore 18.00 fino alle 00:00. I concerti sono seguiti da dj set di chiusura serata (venerdì il DJ Set di Bruno Bellissimo e sabato quello di Spot Sunday).

Nell’Area Food ci saranno food truck che dispenseranno deliziosi cibi di strada. Mentre nell’Area Arte e nell’Area Market ci sarà spazio all’esposizione di opere artistiche (questo’anno, oltre a giovani artisti emergenti, l’area sarà arricchita dalla presenza delle opere di Enrico Pantani e da Live Performance) ma anche ai market vintage e oggettistica varia. Sarà inoltre possibile acquistare dei lavori realizzati dalla Scuola Internazionale Comics di Firenze, il cui ricavato sarà destinato a una raccolta fondi per i rifugiati palestinesi.

"È gratificante constatare che il Let’s Festival si è affermato come un fulcro essenziale non solo per i giovani del nostro territorio, ma anche per coloro che vengono da fuori. – commenta l’Assessore alla cultura Nicola Sgueo-. Il successo ottenuto negli anni e il fervore dimostrato durante le serate Let’s Monday a giugno evidenziano il dinamismo di una nuova generazione desiderosa di spazi per condividere e aggregarsi, e l’Orto di San Matteo prende nuova vita in questo senso. Il Let’s Festival non solo celebra le eccellenze creative locali tra i giovani musicisti e artisti visivi, ma offre anche un palcoscenico di scoperta grazie alla collaborazione con Musicastrada. Desidero ringraziare l'associazione Asse.Ediati per il loro impegno incrollabile nel far crescere questo evento ogni anno".

"Anche quest’anno siamo tornati a organizzare la manifestazione mossi dagli obiettivi di sempre: quello che vogliamo è creare aggregazione giovanile (e non) nell’area di Castelfranco di Sotto, diffondere la cultura musicale e artistica mettendo l’Orto di San Matteo, Castelfranco di Sotto ed il LET’S Festival sulla mappa dei grandi eventi” hanno spiegato i ragazzi dell’Associazione Ass.ediati".

Inoltre Lunedì 15 luglio, sempre all’Orto di San Matteo, si terrà il Dopo Festival: una serata interamente dedicata alle associazioni culturali che operano all’interno del territorio comunale.

L’evento gratuito inizierà alle 18 con un laboratorio di gioco teatro organizzato da Four Red Roses con la partecipazione del Teatro Popolare di Treggiaia, proseguirà alle 20 con le esibizioni degli allievi, dei gruppi archi e della rock band “Rhadianz” organizzate dalla Scuola di Musica e Danza LaboComunali e terminerà alle 22 con lo spettacolo “Musica: passato e presente dal 1950 a oggi” organizzato da Didasko.

L’iniziativa è realizzata grazie a un progetto di “Giovanisì.it”, ed è promossa dal Cesvot e finanziata da Regione Toscana - Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione “Cassa di Risparmio di San Miniato”.

Prevendite e biglietti per “LET’S FESTIVAL”:

è possibile acquistare sia l'abbonamento per l'intero festival che i biglietti per le singole giornate al seguente link https://link.dice.fm/lets2024. Apertura cancelli prevista per le 18.

Ticket ingresso 12 Luglio: 12 €

Ticket ingresso 13 Luglio: 20 €

Abbonamento due giorni: 28 €

Fonte: Let's Festival Castelfranco di Sotto