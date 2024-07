Arrivano 44 nuovi carabinieri per Pisa, Pontedera, San Miniato e Volterra

44 giovani nuovi Carabinieri arriveranno - nelle prossime ore - nel territorio del Comando Provinciale Carabinieri di Pisa, assegnati definitivamente al territorio, per esigenze di controllo del territorio delle realtà locali e per incrementare la sicurezza dei cittadini, a vantaggio di tutta la collettività.

L’impiego di questi militari, che andrà ad incrementare sensibilmente gli organici delle 4 Compagnie dipendenti dal Comando Provinciale di Pisa (ovvero le Compagnie di Pisa, Pontedera, San Miniato e Volterra), costituisce un volano importante per l'azione di prevenzione dei reati e per quella di contrasto ai reati contro la persona (in particolar modo quelli a danno delle persone più fragiliovvero in materia di violenza di genere) e a quelli contro il patrimonio (quali rapine, furti e truffe) di maggior allarme sociale, contribuendo, con il

rafforzamento delle risorse e le potenzialità già presenti nei territori dei Comandi dell’Arma nel Capoluogo e nella provincia, ad un rinnovato e più incisivo controllo del territorio, con chiari benefici in termini di percezione della sicurezza da parte dei cittadini, nelle varie realtà del territorio.

La presenza di queste nuove risorse mira ad aumentare la capacità funzionale, informativa e operativa dell’Arma, consolidando gli organici dei Comandi Stazione dislocati sul territorio provinciale.

Le Stazioni dei Carabinieri, cuore pulsante della presenza dell’Arma sul territorio, non rappresentano solo un baluardo per la tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica ma anche un punto di riferimento cruciale per garantire prossimità e sostegno alla popolazione locale.

I carabinieri neo-giunti destinati appunto alle Stazioni Carabinieri, sono giovani, preparati che hanno scelto di servire lo Stato e che rappresentano il futuro dell'Arma. Arrivano dal 142° e 143° Corso formativo per carabinieri effettivi, direttamente dalle Scuole Allievi di Reggio Calabria, Taranto, Torino, Campobasso, Roma e Iglesias. Il carabiniere non è solo un uomo in divisa, ma è soprattutto un cittadino a disposizione di altri cittadini. "Essere carabiniere" rappresenterà per questi 44 giovani (tra i 20 ed i 28 anni, di cui 6 donne) una

"missione" che inizierà proprio da Pisa. Con l’arrivo di nuovi Carabinieri, il Comando Provinciale di Pisa guarda al futuro con rinnovato vigore, costantemente impegnato a preservare la sicurezza e il benessere della comunità pisana