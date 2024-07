Dédié Week, i bracciali saldati al polso da Alino Mancini

Vuoi un'idea regalo per l'estate che sia 'per sempre'? È l'ora di approfittare della Dédié Week alla Gioielleria Orologeria Alino Mancini concessionario ufficiale Dédié : dal 16 al 20 luglio, nella sede di via Segantini, potrai ammirare i gioielli Dédié, un filo d'oro saldato al polso che rimarrà sempre con te.

Non è solo un gioiello, la sua caratteristica principale è che non avendo una chiusura non ha una fine né un inizio, simboleggia un unione eterna o un momento particolare da celebrare.

Ogni gioiello con charms in oro 18 kt è personalizzabile per tenere vicino al tuo cuore tutte le emozioni che hanno arricchito la tua vita: "Aggiungete pezzi significativi nel tempo, creando una storia unica attraverso il vostro Dédié".

non solo bracciali... ma anche le cavigliere saldate

La Gioielleria Oreficeria Alino Mancini, concessionaria ufficiale dei bracciali Dédié, vi invita su appuntamento alla Dédié Week. E in aggiunta, solo in quella settimana, sarà effettuato uno sconto speciale del 50% su tutti i charms Dédié.

Prenotazioni allo 0571 80755

Gioielleria Orologeria Alino Mancini:

un’emozione che non finisce mai...

Via Segantini 1-3 - Empoli

alinomacini.com