Disagi nell'erogazione idrica nei comuni di Cascina, Calcinaia, Pontedera e Bientina

Acque comunica che, a causa di un guasto sull’acquedotto del sistema Bientina-Cerbaie, oggi giovedì 11 luglio, sono in corso disagi nell’erogazione idrica nei seguenti comuni:

Cascina: notevole abbassamento della pressione idrica diffusa su quasi tutto il territorio comunale, con possibili mancanze d’acqua maggiormente avvertibili ai piani alti delle abitazioni. Con il ripristino dell’erogazione idrica, previsto per tutte le utenze entro le ore 14, si verificheranno fenomeni di intorbidamento dell’acqua che, seppur in progressiva riduzione, potranno continuare a manifestarsi nelle successive 24 ore, in particolare per le utenze poste ai terminali di rete. Per limitare i disagi, è stata posizionata un’autobotte per il servizio sostitutivo in viale Comaschi nei pressi del comando della Polizia Municipale.

Calcinaia e Pardossi (nel comune di Pontedera): disagi nell’erogazione idrica, tuttavia già in corso di attenuazione. Il completo ripristino del servizio, previsto entro le ore 11, sarà accompagnato da fenomeni di torbidità, destinati comunque a esaurirsi nel corso del pomeriggio.

Bientina: possibili fenomeni di torbidità nell’acqua erogata a Bientina-capoluogo, destinati comunque a esaurirsi nel corso del pomeriggio.

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.





