Moto e sicurezza: tutto quello che c'è da sapere per tutelarsi alla guida

La moto da sempre costituisce uno dei mezzi più amati dagli italiani per effettuare i propri spostamenti, essendo un vero e proprio simbolo di libertà.

Naturalmente, al di là della passione per le due ruote, risulta fondamentale prestare la massima attenzione alla sicurezza, quando si è alla guida di questo veicolo.

Per tutelarsi al meglio è possibile seguire una serie di accorgimenti, che vanno dall’adozione di comportamenti cauti alla scelta dell’abbigliamento, passando per i controlli da effettuare periodicamente e la scelta delle giuste garanzie accessorie da inserire nella polizza moto.

Guidare la moto in modo prudente, previdente e difensivo

Innanzitutto, durante la circolazione stradale è fondamentale avere la giusta prudenza, adottando una serie di cautele indispensabili per ridurre il rischio di incorrere in una collisione o in un’uscita di strada ed evitare danni alla moto o infortuni.

In particolare, è opportuno guidare in modo difensivo e previdente, rispettando i limiti di velocità e le norme del Codice della Strada, per esempio ricordandosi di azionare sempre gli indicatori di direzione prima di cambiare corsia o strada e sorpassare solo quando è possibile farlo in sicurezza.

Inoltre, è importante rendersi ben visibili agli altri utenti della strada, utilizzando indumenti con colori accesi o dotati di elementi riflettenti per aumentare la visibilità, soprattutto nei confronti di auto, furgoni e camion.

I controlli periodici essenziali prima di mettersi alla guida della moto

La sicurezza in moto è data anche dall’affidabilità del mezzo, quindi è fondamentale effettuare regolarmente alcuni controlli importanti prima di mettersi alla guida.

Questi interventi vanno eseguiti periodicamente, ma è opportuno fare un check-up completo della moto prima di ogni lungo viaggio. Prima di tutto, è necessario verificare il livello dell’olio motore per capire se bisogna effettuare un rabbocco, utilizzando sempre un prodotto di buona qualità secondo quanto indicato nel libretto di manutenzione.

In secondo luogo, bisogna controllare la tensione della catena, per assicurarsi che non sia troppo lenta o tesa, mantenendola sempre pulita e ben lubrificata. Ovviamente, è essenziale verificare la pressione delle gomme almeno una volta a settimana, accertandosi che tutti i fari, le luci e gli indicatori di direzione funzionino correttamente.

Allo stesso modo, è necessario sostituire subito gli pneumatici quando sono usurati o danneggiati, controllare il liquido dei freni, lo stato delle pastiglie e il loro spessore e l’integrità dei dischi.

Accrescere la tutela aggiungendo garanzie accessorie alla polizza moto

Quando si guida una due ruote è importante tutelarsi anche dal punto di vista economico. Per farlo, è possibile valutare di abbinare alcune garanzie accessorie alla polizza RC moto, vale a dire l’assicurazione di responsabilità civile, obbligatoria per tutti i motociclisti, che copre i danni causati a terzi durante la guida.

Nel dettaglio, al giorno d’oggi per accrescere la protezione alla guida sono disponibili opzioni come la garanzia Furto e incendio, la Tutela giudiziaria, l’Assistenza stradale, la Infortuni del conducente e la Super protetto.

Per una personalizzazione semplice e veloce è possibile optare per un’assicurazione online moto, affidandosi a realtà di riferimento nel panorama insurtech come Verti, che permette di accedere a un preventivo del tutto su misura in 15 secondi, passando per l’inserimento, in un apposito form, della targa del mezzo e della data di nascita del proprietario.

L’abbigliamento indispensabile per andare in moto in sicurezza

Per guidare una moto in sicurezza è necessario avere l’abbigliamento adatto, curando con molta attenzione la scelta degli indumenti e degli accessori da usare in sella alla due ruote.

Innanzitutto, bisogna avere un casco omologato, possibilmente scegliendo un modello dai colori sgargianti e vivaci con elementi catarifrangenti per aumentare la propria visibilità in strada, soprattutto di notte e in presenza di condizioni meteorologiche difficili come nebbia o pioggia.

È consigliabile indossare anche un giubbotto protettivo, in grado di schermare il vento e il freddo in moto offrendo anche una protezione aggiuntiva in caso di caduta. Un accessorio molto utile è il paraschiena, un dispositivo essenziale per ridurre il rischio di lesioni in caso di impatto con l’asfalto, con la possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di modelli a giacca, a guscio o a gilet con airbag.

Infine, è importante indossare buone calzature, come per esempio degli stivali protettivi che garantiscono maggiore protezione in caso di imprevisti e una migliore aderenza a pedali e pedane.