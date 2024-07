Consigliera di parità della Toscana, Maestrelli alla Conferenza nazionale: “Discussione positiva”

La consigliera di parità della Toscana, Maria Grazia Maestrelli, ha partecipato lo scorso mercoledì 10 luglio alla Conferenza nazionale delle Consigliere di Parità convocata a Roma presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La Conferenza ha visto la partecipazione della ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone e della ministra per la famiglia e le pari opportunità Eugenia Roccella.

Maestrelli giudica positivamente l’esito della discussione con la ministra Calderone, che “ha riconosciuto – rileva la consigliera di parità toscana - il ruolo importante delle Consigliere di Parità Territoriali chiamate ad intervenire per promuovere e monitorare l’attuazione delle pari opportunità nel mondo del lavoro”.

In particolare, Maestrelli si sofferma su tre punti evidenziati dalla Ministra Calderone durante la sua relazione. “Innanzitutto – riassume - l’intenzione di rifinanziare il fondo delle consigliere di parità, in secondo luogo la volontà di valorizzare ulteriormente la figura delle consigliere attraverso momenti pubblici e una campagna di informazione. E infine la possibilità di valutare il rafforzamento del supporto all’azione in giudizio delle consigliere nei casi di discriminazioni collettive di lavoratrici attraverso l’istituzione del gratuito patrocinio oppure mediante la creazione di un fondo specifico”.

“Mi auguro – conclude la consigliera di parità della Toscana – che la ministra e il governo procedano effettivamente nelle direzioni indicate. Darebbero luogo ad un concreto rafforzamento delle Consigliere sui territori”.