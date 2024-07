Andrea Bocelli Foundation, dal 2011 raccolti oltre 70 milioni e realizzate 12 scuole

L’Andrea Bocelli Foundation, ente filantropico fondato dal tenore di Lajatico, ha illustrato oggi i risultati di oltre 10 anni di attività, insieme al secondo bilancio di sostenibilità che contiene il report di rendicontazione su novità, progetti e i risultati del 2023.

Dal 2011 la fondazione ha raccolto più di 70 milioni di euro e realizzato 12 strutture scolastiche tra Haiti e l'Italia, per offrire l'accesso quotidiano a un'istruzione equa e di qualità a più di 20.000 studenti.

''È un grande progetto nato nel 2011 da una famiglia, da una scommessa virtuosa di mia moglie Veronica e mia'' ha affermato Bocelli parlando del suo progetto, che nel tempo si è evoluto, realizzando anche progetti di welfare come quello che garantisce l'accesso all'acqua potabile e alle cure mediche di base a oltre 500.000 persone che vivono nelle zone più remote e povere di Haiti.

Lo scorso anno sono state investite il doppio delle risorse rispetto al 2022 in progetti educativi e di empowerment di giovani e comunità. Per il futuro la fondazione intende puntare sullo sviluppo economico dei territori in cui la fondazione opera – ma anche culturale e di formazione relativo al personale interno, agli studenti, alle loro famiglie e alle comunità coinvolte nei progetti – e si impegnerà a realizzare misure per garantire sicurezza e protezione, nonché interventi all'interno delle comunità in modo immediato ed efficiente.