L'ippodromo di Montecatini si trasforma in osservatorio astronomico

Stelle dell'ippica in pista e stelle e pianeti in cielo: è questa la proposta dell'ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme per la sera di mercoledì 17 luglio. Apertura dei cancelli alle ore 19, inizio delle attività collaterali alle ore 20, partenza della prima corsa alle ore 20,30 circa e poi, appena diventa buio, tutti con gli occhi puntati verso il cielo alla ricerca delle principali costellazioni e dei pianeti più interessanti.

Per una sera, l'arena Sesana estate si trasforma in un autentico osservatorio astronomico, con tanti telescopi e attrezzature tecnologicamente avanzate per scrutare e osservare il cielo fin nei più particolari segreti.

Le stelle sopra il trotto: così è stata chiamata questa serata organizzata con la collaborazione del G.A.M.P. Il gruppo degli astrofili della montagna pistoiese che informeranno preventivamente, tutti coloro che lo vorranno, su cosa sarà possibile vedere nel corso della serata, offerta gratuitamente a tutto il pubblico dell'ippodromo.

Sarà certamente un abbinamento originale quello tra i cavalli e le stelle , ma, sicuramente, lo spettacolo proposto è destinato a rimanere vivo a lungo nella memoria di chi avrà la possibilità di partecipare all'evento.

Saranno attivati anche tutti i servizi tipici dell'ippodromo Sesana, dall'animazione dei bambini ai giri in carrozza, dai comfort all'angolo delle stelle fino ad arrivare alla ristorazione con il grande ristorante panoramici e tutti le altre proposte bordo pista.

Grande parcheggio auto gratuito a disposizione per il pubblico con stalli riservati alle donne incinte e alle giovani mamme.

Il biglietto d'ingresso al Sesana costa solo 5 euro ed è completamente gratuito per gli under 18, tutte le attività svolte all'interno, escluso la ristorazione, sono offerte quali omaggio al gentile pubblico.

Info: 0572 1913547

Fonte: Ufficio Stampa