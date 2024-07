La Contrada dell'Oca dona 1500 euro all’Associazione Insieme per i Bambini di Siena

Bellissimo gesto da parte della Nobile Contrada dell’Oca, che ha deciso di donare la somma di 1500 euro all’Associazione Insieme per i Bambini - Siena, che opera a supporto delle attività della Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dal professor Salvatore Grosso. Il governatore dell’Oca Claudio Laini, il vicario generale Francesco Silvestri e il pro vicario alle pubbliche relazioni Anna Maria Beligni hanno consegnato la somma al personale del reparto, frutto della donazione della contrada in occasione della Cena del Piatto, che ha chiuso i festeggiamenti per la vittoria del palio del 16 agosto 2023. La cifra devoluta andrà a contribuire all’acquisto di un ecografo.

Fonte: Policlinico Santa Maria alle Scotte