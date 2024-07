Lavori tramvia, una notte di chiusura tra le fermate Fortezza e Leopoldo

Per consentire i lavori di collegamento tra la linea esistente e la futura linea Fortezza-Libertà-San Marco della tramvia, la prossima settimana la linea T1 sarà interrotta in orario notturno martedì 16 luglio.

Ecco come funzionerà il servizio della T1:

Martedì 16 luglio a partire dalle 21.30 fino alla fine del turno (00.30) la linea T1 farà servizio da Villa Costanza fino a Fortezza, e da Leopoldo a Careggi.

Non sarà pertanto servito il tratto Fortezza – Leopoldo.

Sarà attivo un servizio sostitutivo con i bus di Autolinee Toscane tra Fortezza e Leopoldo. Si ricorda che le fermate dei bus sostitutivi sono indicate nelle apposite mappe presenti in ciascuna fermata della tramvia e che si trovano nelle immediate vicinanze delle banchine.

Lunedì 15 luglio, contrariamente a quanto annunciato nei giorni scorsi, il servizio sarà regolare su tutta la linea T1.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare i pannelli informativi elettronici alle fermate, a visitare il sito www.gestramvia.it oppure a consultare i nostri canali.

Fonte: GEST S.p.A. - Ufficio stampa