Nuovo stadio Empoli, Marcheschi (FdI): "Esempio che a Firenze un'altra strada era possibile"

"L'intelligenza e la visione, dimostrate da parte di tutti i livelli coinvolti, che hanno caratterizzato l'intero progetto di una vita rinnovata per lo stadio Castellani di Empoli, sono un dato di fatto molto positivo. Fin dalle origini della necessità di un ampliamento e potenziamento dello stadio, più di dieci anni fa, ognuno ha infatti fatto la propria parte, dalle istituzioni alla società, dimostrando che il bene della comunità tutta, ed il ritorno sociale di un simile proposito, sono stati e sono l'obiettivo condiviso centrale, e le nuove infrastrutture previste ne sono la prova. Così come a Firenze l'attuale investitore ha dimostrato, letteralmente, di voler produrre calcio, donando al territorio un centro di eccellenza internazionale com'è il Viola Park, così sta facendo la famiglia empolese doc titolare del club azzurro, scevra da logiche di speculazione, per Empoli e per gli empolesi. Amareggia guardare al percorso contrastato e ad ostacoli che invece la precedente amministrazione fiorentina ha avuto con la società viola. Guardando all'attuale stato del progetto di restyling del Castellani, accompagnato da una giunta comunale peraltro dello stesso colore di quella fiorentina, è evidente che un'altra strada, anche a Firenze, fosse possibile. La scarsa lungimiranza dell'ex sindaco Dario Nardella però, ha portato il rapporto con la società più sulle cronache giudiziarie che su quelle sportive, deludendo l'intera città. Ci auguriamo davvero che la nuova amministrazione a guida Funaro riavvolga il nastro, scongiurando il concreto pericolo che le spese dei fantomatici lavori al Franchi, e i danni arrecati alla Fiorentina, non ricadano sulle spalle dei cittadini a causa del perseverare ostinato, su una certa e ben nota linea, da parte del Comune. La Fiorentina giocherà al Franchi la prossima stagione. Questo dato incontrovertibile al momento, porti a nuovi rapporti più sereni, per il bene di Firenze. La storia del nuovo Castellani può davvero insegnare". Lo scrive, in una nota, il senatore fiorentino e responsabile del dipartimento Sport di Fratelli d'Italia Paolo Marcheschi.

Fonte: Ufficio stampa