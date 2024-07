Autonomia, Galletti (M5S): "Sosteniamo il referendum contro la legge che moltiplica la burocrazia per le imprese e spacca l’Italia"

Il Movimento 5 Stelle Toscana sosterrà con il suo voto le due deliberazioni che promuovono l’abrogazione della Legge sull’Autonomia differenziata. A dichiararlo è la Presidente del Gruppo consiliare Irene Galletti. “La soluzione trovata per promuovere il referendum sull’Autonomia differenziata attraverso le Regioni non è quella che avremmo voluto, ma con il poco tempo a disposizione rappresenta il miglior compromesso possibile. Pur condividendo pienamente la presentazione di un quesito abrogativo totale, che annulli politicamente l’intera proposta, riteniamo che il quesito parziale presenti la criticità di far sembrare accettabili le altre disposizioni, al di là delle parti di cui si chiede l’abrogazione. Per questo motivo - chiarisce Galletti -, avremmo preferito una serie (e non uno solo) di quesiti abrogativi parziali che esprimessero complessivamente la nostra contrarietà a tutta la legge. Tuttavia, poiché le deliberazioni regionali devono essere identiche e i consigli regionali della Campania e dell'Emilia Romagna hanno già deliberato, non abbiamo margini di manovra.”

“Terremo dunque vivo il fronte referendario che si è consolidato - conclude la Presidente M5S -, riservandoci il diritto di percorrere anche altre strade che portino alla cancellazione di questa legge che spacca l’Italia e condanna a morte la sanità, l’istruzione e le infrastrutture, e anche per evitare che le imprese rimangano soffocate dalla burocrazia di venti nuovi ‘staterelli’ diversi."

Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle Toscana.

Fonte: M5S Toscana