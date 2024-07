Banco Alimentare mai fermo neanche d'estate: "Cerchiamo volontari"

Le temperature sono ormai molto alte ma il caldo non ferma il lavoro di Banco Alimentare della Toscana. La nostra associazione infatti non va in pausa, ricordando che è proprio nei momenti di maggiore bisogno che dobbiamo rimboccarci le maniche per aiutare chi è in difficoltà.

Alla luce dei dati dei primi sei mesi del 2024, Banco Alimentare della Toscana assiste 539 strutture caritative e un totale di 106.861 persone. Per questo motivo l’aumento delle temperature non può fermare l’aiuto concreto che quotidianamente la nostra associazione fornisce ai suoi assisiti su tutto il territorio toscano.

“Sarà un’estate con meno arrivi AGEA, ovvero le derrate alimentari provenienti da fondi nazionali ed europei - spiega Irene Cappella, direttore del Banco Alimentare della Toscana - inoltre durante questo periodo dell’anno necessitiamo dell’aiuto di più persone possibile perché molti dei nostri volontari non ci saranno ma il nostro lavoro non si ferma e le strutture caritative convenzionate con noi continuano ad avere bisogno del nostro supporto. Anzi, in queste settimane così difficili da un punto di vista fisico, ancora di più”.

Banco Alimentare durante tutto l’anno cerca di reperire generi alimentari differenti per poter fornire ai suoi assistiti una dieta bilanciata ed adeguata a tutte le necessità. Infatti anche in estate, con l’aumento delle temperature, la nostra associazione tenta di reperire alimenti adeguati alla stagione come: prodotti freschi, frutta e verdura, indispensabili per combattere il caldo.

Per chi avesse la possibilità e volesse offrire la propria opera come volontario, singolarmente o magari in gruppo può contattarci alla mail volontari@toscana.bancoalimentare.it

Fare volontariato presso la nostra associazione è un’ottima occasione per scoprire i valori che ci animano quotidianamente e offre la possibilità a chi sceglie di donare il suo tempo, di creare un nuovo senso di condivisione e solidarietà.

Attraverso il sito nazionale, a questo indirizzo https://www.bancoalimentare.it/sedi-locali/toscana/partners/organizzazioni-territoriali-le-strutture-caritative è invece possibile trovare le strutture caritative convenzionate alle quali può rivolgersi chiunque abbia bisogno di un aiuto alimentare

Fonte: Banco Alimentare della Toscana